Финансовые потоки сосредоточили на Балканах

Балканские страны становятся «магнитом» для нелегальных денежных потоков из России, к такому выводу пришли аналитики швейцарской организации GI-TOC. В их докладе говорится, что после начала военных действий на Украине в Сербию, Хорватию, Черногорию и другие страны региона хлынули финансы из РФ. Как отмечается, для легализации доходов россияне покупают недвижимость, привлекают профессионалов для открытия банковских счетов и используют «сложные структуры собственности».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Так, по словам антикоррупционного эксперта Ильи Шуманова, признанного Минюстом иноагентом, после начала СВО в гостиничный бизнес Черногории инвестировали топ-менеджеры крупной российской добывающей компании:

«Речь идет об использовании сложных схем офшорных подставных компаний с номинальными владельцами, членами семьи, зарегистрированными в третьих юрисдикциях. В Западных Балканах слабые институты, кроме того, у российских граждан есть возможность посещать эти страны без виз, покупать инвестиционное гражданство, там к ним лояльное отношение.

Объем незаконных финансовых потоков во всем мире — 3-5%, а в Балканах — от 6% и выше.

В принципе, в регионе наблюдается достаточно Cash-Intensive Businesses, что позволяет формировать большой объем денежных средств, которые можно реинвестировать в легальные секторы экономики, переносить куда-то.

Наиболее подвержены воздействию российских денег Босния и Герцеговина, Сербия, Болгария, Черногория и Македония. В меньшей степени это касается Албании, просто эта страна беднее, и Хорватии, у которой более устойчивые институты и есть интеграция с Европейским союзом.

Вместе с тем пока сравнительной статистики в сфере нелегальных денежных потоков нет, но мы видим, что количество открытых предприятий в этих странах значительно увеличилось, в том числе по объективным причинам: из-за роста релоцированных начать бизнес на Балканах по-прежнему не представляет большого труда.

Важно, что это не только российская история, в том же самом докладе фигурируют представители украинских элит, которые пересекают границу с кэшем, с десятками миллионов долларов.

Так что это в целом влияние военного конфликта на желание переместить свои денежные средства в нарушение установленных правил. В итоге формируется эффект бутылочного горлышка, когда остается ограниченный перечень государств, которые готовы принимать российские денежные средства.

Между тем, вероятно, в регионе будут расширять контроль за индустрией с большими объемами наличных средств. Это рестораны, бары, салоны красоты, такси. Кроме того, продолжится давление на уровне Европейского союза на Балканы. Это уже получалось, например, ЕС создал условия для заморозки программы выдачи инвестиционного гражданства в Черногории, в других странах примерно такая же история происходит».

В отчете швейцарских экспертов отмечается, что наиболее «гостеприимной» для незаконных денежных потоков из России стала Сербия. По данным местных властей, в прошлом году в республику переехало почти 200 тыс. граждан РФ.

Это, в свою очередь, вызвало резкий рост спроса на аренду недвижимости. Из-за наплыва релокантов в прошлом году стоимость аренды квартир в Белграде и Нови-Саде выросла минимум на 20%.

Не спадает интерес и к покупке жилья: приобрести его за наличные можно, но банки довольно жестко проверяют такие заявки, рассказал “Ъ FM” владелец сербского агентства недвижимости Питар Меличевич:

«Подозрительные запросы бывают всегда, не скажу, что их стало больше. Если есть какие-то признаки, что сделка может привести к нарушению закона, мы обязаны сообщать о клиентах в соответствующие органы.

Сербские власти и банки в курсе, что Евросоюз пристально отслеживает каналы обхода санкций. Местные структуры относятся к россиянам, конечно, чуть иначе, чем к другим иностранцам, но дискриминации нет.

А в целом местный рынок отреагировал на спрос со стороны граждан РФ: появились разные консультанты, юристы поставили оформление документов на поток.

Единственный надежный способ приобрести дом в Сербии — за реальные деньги, а не в кредит. Мы называем это "купить за наличные", хотя деньги нужно будет положить на счет. Таким образом банк станет первой преградой на пути нелегальных денежных потоков.

В Сербии в принципе любые трансакции, совершаемые иностранцами или с участием зарубежного капитала, отслеживаются. И если гражданин другой страны захочет купить жилье для третьего лица, то начнутся проверки: родственники ли они, не находятся ли под санкциями. Да, наверное, есть шанс, что какая-то информация будет упущена, но, думаю, он невысокий.

Вместе с тем если кто-то приобретает недвижимость для себя за наличные, которые он хранил под подушкой, и у банка к нему нет вопросов, то и у меня как у риэлтора их тоже не будет. У нас маленький рынок, любые сделки, в которых фигурируют миллионы евро, провести незаметно невозможно.

А когда речь идет о сравнительно небольших суммах, скажем, если кто-то хочет купить дом в Сербии за €100 тыс., то у меня не возникнет желание разглядывать его налоговую декларацию, это в мои обязанности не входит. Между тем в России налоги ниже, чем в Сербии, и, возможно, как раз сербам стоит отправиться в РФ за подобными сделками».

По данным сербских властей, в прошлом году россияне открыли в стране более 1 тыс. юрлиц и свыше 3 тыс. ИП, в основном в сфере IT. Этой весной 80% всех заявок на разрешение на работу в Сербии поступало от граждан России.

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Елизавета Скобцова