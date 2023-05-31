Глава Еврокомиссии представила план интеграции Западных Балкан в ЕС

Еврокомиссия (ЕК) подготовила план интеграции государств региона Западные Балканы в Евросоюз. Инициатива, в частности, включает предоставление странам финансовой помощи и меры по включению государств в единый рынок ЕС, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая на экспертном форуме Globsec в Братиславе.

В регион Западные Балканы входят Албания, Босния и Герцеговина (БиГ), частично признанная Республика Косово, Северная Македония, Сербия и Черногория.

«План роста, который мы предлагаем сегодня, строится на четырех столпах: во-первых, нужно приблизить Западные Балканы к единому рынку ЕС, во-вторых, углубить региональную экономическую интеграцию, в-третьих, ускорить проведение фундаментальных реформ, а также увеличить объем средств, выделяемых странам до их вступления в ЕС»,— сказала глава ЕК (цитата по трансляции Firstpost).

Госпожа фон дер Ляйен также прокомментировала дестабилизацию в регионе. Она заявила, что «недавняя напряженность» в Западных Балканах вызывает обеспокоенность и призвала все стороны остановить конфликт и принять меры по восстановлению спокойствия.

Ситуация в регионе обострилась 26 мая, когда косовская полиция разогнала с помощью спецсредств группу сербов, пытавшихся не допустить в здания местных администраций мэров-албанцев, вступивших накануне в должность. 29 мая тысячи косовских сербов протестовали у зданий муниципалитетов северных регионов Косово. Возле зданий администраций Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток были размещены сотрудники международной миссии под эгидой НАТО (KFOR) со спецсредствами. Произошли столкновения. Пострадало больше 50 сербов и 41 боец KFOR. Из-за обострения ситуации в Косово президент Сербии Александр Вучич приказал привести армию в повышенную боеготовность.

Kosovo online сообщает, что сегодня, 31 мая, на мирную акцию протеста перед зданием муниципалитета Звечан вышли несколько тысяч сербов. Собравшиеся граждане развернули сербский флаг длиной 250 м. Солдаты KFOR установили несколько рядов колючей проволоки вокруг здания муниципалитета. Министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что вооруженные силы страны не могут «сидеть сложа руки» и игнорировать насилие над сербами на севере Косово.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Сербы померились митингами».

Эрдни Кагалтынов