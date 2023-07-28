Сербия ждет новых граждан

Сербия упростит получение гражданства и увеличит срок ВНЖ. Соответствующие поправки одобрили в парламенте, сообщает издание Nova Ekonomij. Согласно документу, срок действия вида на жительство увеличится с года до трех лет, после которых иностранцы могут сразу подавать на ПМЖ и на гражданство. Также теперь ВНЖ и разрешение на работу будут выдавать одновременно. Издание отмечает, что это упростит процесс для сотрудников и работодателей, а самозанятые смогут подать документы через сербский единый портал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Получить ВНЖ в Сербии несложно, массовых отказов, как, например, в Турции, там не было, подчеркнула директор международных программ иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент» Софья Дефоссе-Аксютина:

«Все изменения, которые сейчас были одобрены, не нацелены конкретно на россиян, белорусов или украинцев, как ранее заявляли сербские власти. Нововведения в целом направлены на привлечение иностранных мигрантов в Сербию и, соответственно, совмещают разрешение на работу с видом на жительство.

Теперь релоканты будут получать документ, который называется "единое разрешение". Он выдается на срок до трех лет, а потом можно будет запросить постоянный вид на жительство, а затем и гражданство Сербии. Налицо некоторое ускорение данного процесса.

Если говорить о плюсах Сербии, то для россиян не требуется виза для въезда, без нее можно находиться на территории страны в течение 30 дней. За это время можно подать запрос на вид на жительство и получить разрешение на проживание».

За первые шесть месяцев 2023 года Сербия выдала иностранцам почти 25 тыс. разрешений на работу. Для сравнения — за весь прошлый год страна выдала около 35 тыс. таких документов, пишут местные СМИ со ссылкой на данные Национальной службы занятости. Большинство иностранных рабочих приезжают из Китая, России, Турции, Индии, Кубы, Белоруссии, Украины и Непала.

В прошлом году, по данным властей Сербии, в страну релоцировались почти 6 тыс. специалистов в сфере информационных технологий. Это больше, чем арматурщиков, плотников и каменщиков вместе взятых.

В стране создана вполне комфортная среда для переезда, отмечает директор по развитию IT-компании Константин Морошин, проживающий в Сербии:

«Кому-то что-то нравится, кому-то — нет. Но можно сказать, что это точно не самое худшее место из тех, куда переехали российские IT-специалисты за последний год. В Белграде достаточно развитая инфраструктура. Конечно, здесь чувствуешь разницу с технологизированными Москвой и Санкт-Петербургом. Но в целом она не какая-то шокирующая.

Наверное, основной минус или, по крайней мере, особенность, — это то, что страна мало интегрирована в Евросоюз с точки зрения финансов и прочих инфраструктурных вещей.

Если говорить о стоимости жизни в стране, то аренда жилья с 2022 года выросла где-то раза в два-три, так и зафиксировалась. Это, кстати, отличает Сербию от стран СНГ, например. В частности, по отзывам моих знакомых, даже в Тбилиси и Ереване аренда уже дороже, а все-таки уровень инфраструктуры и жизни совершенно разный. Сейчас здесь примерно на уровне России траты».

В первой версии законопроекта, который был обнародован в марте 2023 года, МВД Сербии предлагало разрешить иностранцам подавать заявление на гражданство после года проживания по ВНЖ и официальной работы в сербской компании.

В свою очередь, президент республики Александр Вучич заявлял, что власти готовы ускоренно предоставлять паспорта украинцам и россиянам, поскольку в стране не хватает рабочей силы. Однако предложение отложили после того, как Евросоюз пригрозил Сербии отменой безвизового режима, писала Financial Times.

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Яна Загоровская