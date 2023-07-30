Ракета-носитель «Союз-5» будет готова к запуску в конце 2025 года

В конце 2025 года ракета-носитель «Союз-5» будет готова к запуску с космодрома Байконур, сообщил ТАСС заместитель гендиректора ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» (структура «Роскосмоса») Даниил Субботин.

«Ракета "Союз-5" — это наше настоящее. Она производится для совместного российско-казахстанского проекта "Байтерек". В настоящий момент идут испытания составных частей ракеты-носителя. В конце 2025 года она будет готова к запуску с космодрома Байконур»,— сказал господин Субботин в ходе саммита Россия--Африка.

Ракета-носитель «Союз-5» («Иртыш») — перспективная российская двухступенчатая ракета-носитель полутяжелого класса. Она способна вывести на околоземную орбиту до 17 т полезного груза. «Союз-5» будет оснащен одним из самых мощных двигателей в мире с тягой около 800 т — РД-171МВ («царь-двигатель»).

«Байтерек» — запущенный в 2004 году проект Казахстана и России по созданию возможностей для запуска экологически чистых ракет с космодрома Байконур.

Эрдни Кагалтынов