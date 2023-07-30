Шесть человек погибли во время урагана в палаточном лагере в Марий Эл

Шесть человек, в том числе трое детей, погибли в Марий Эл в результате непогоды. Губернатор Юрий Зайцев сообщил, что «всего пострадало 22 человека», он не уточнил включает ли это число погибших. Все они находились в палаточном лагере на территории дикого пляжа.

«Из-за возникшего стихийного бедствия повалило большое количество деревьев в районах озер Таир и Яльчик. Сейчас там работают все экстренные службы. Дороги на данный момент расчищены. Дети в лагерях находятся в полной безопасности»,— написал господин Зайцев в Telegram.

Региональное управление МЧС ранее сообщалось, что пострадавшие были на территории палаточных лагерей и у озера Таир, и у озера Яльчик. В двух районах региона упало больше 60 деревьев. В Марий Эл на 29 июля было объявлено экстренное предупреждение из-за неблагоприятных погодных явлений. МЧС предупреждало жителей о возможном усилении ветра до 25 м/с и выше.

Леонид Уварчев