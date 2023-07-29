В США закрылся четвертый за год банк

В США закрылся работавший в Канзасе банк Heartland Tri-State Bank, сообщила корпорация по страхованию вкладов (FDIC). Причины закрытия кредитной организации не уточняются. FDIC оценила расходы Фонда страхования вкладов на возмещение средств клиентам банка в $54,2 млн.

FDIC перевела клиентские депозиты и активы банка в Dream First Bank of Syracuse (также расположен в Канзасе). В результате четыре филиала Heartland Tri-State Bank снова откроются с понедельника, 31 июля, но в качестве филиалов Dream First Bank, передает CNN. По данным канала, активы Heartland Tri-State Bank составляли около $139 млн, из них порядка $130 млн приходилось на депозиты.

FDIC уточнила, что клиенты банка могут получить доступ к своим деньгам, но они автоматически станут клиентами Dream First Bank. Проценты по депозитам, которые были начислены до 28 июля, будут выплачивать по прежней ставке. Остальные выплаты Dream First Bank пересмотрит.

Это уже четвертый банк, закрытый в США в 2023 году. В марте обанкротился Silicon Valley Bank, позже были закрыты Signature Bank и First Republic Bank.

Подробности — в материале «Ъ» «Кредитные риски не отпускают».

Лаура Кеффер