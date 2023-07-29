Путин вместе с главами четырех стран Африки поучаствует в параде ВМФ в Санкт-Петербурге 30 июля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин примет участие в параде в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге завтра, 30 июля. Вместе с ним на параде будут присутствовать главы четырех африканских государств и пять представителей африканских стран уровнем пониже, которые приняли участие в саммите Россия—Африка.

«Завтра Путин примет участие в главном военно-морском параде и в Финском заливе на Кронштадтском рейде, и в акватории Невы»,— сказал господин Песков.

День ВМФ отмечают ежегодно в последнее воскресенье июля. В нынешнем году перед Днем ВМФ были проведены две репетиции парада — 19 и 23 июля.

Кроме того, пресс-секретарь сообщил, что президент РФ сегодня планирует кратко пообщаться с журналистами, если позволит время, чтобы подвести итоги саммита и дополнить вчерашние высказывания.

Подробнее о саммите — в репортаже Андрея Колесникова «Велика Африка, а отступать некуда-2».

Эрдни Кагалтынов