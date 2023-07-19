Движение транспорта 19 июля перекроют из-за репетиции парада ко Дню ВМФ

Первая дневная репетиция парада Главного военно-морского парада ко Дню ВМФ в Петербурге назначена на 19 июля, рассказали в комитете по развитию транспортной инфраструктуры. С утра в городе начали перекрывать движение транспорта.

С 11:00 до 12:15 будут разведены Дворцовый, Троицкий, Литейный и Благовещенский мосты. С 9 до 14 часов в городе будут также работать ограничения на проезд автотранспорта.

Движение будет перекрыто на Дворцовой, Адмиралтейской, Английской, Университетской набережных, а также на набережной Лейтенанта Шмидта и набережной Кутузова. Полный список ограничений, связанных с проведением репетиций Главного военно-морского парада, указан на сайте СПб ГКУ «ДОДД».

Всего перед Днем ВМФ будет проведено две репетиции парада — 19 и 23 июля.

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