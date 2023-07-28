Китай стал главным партнером Казахстана, обойдя Россию

Китай обошел Россию и стал главным торговым партнером Казахстана, сообщил портал inbusiness.kz со ссылкой на казахстанские данные по внешней торговле. К июню доля КНР во внешнеторговых операциях республики увеличилась до 19,2%, в то время как Россия заняла 18,8%.

По подсчетам inbusiness.kz, в период с января по май 2023 года объем торговли КНР и Казахстана вырос на 21,6%, до $10,7 млрд. За тот же период 2022 года показатель составил $8,8 млрд.

Главным образом выросли объемы экспорта Китая в Казахстан, достигнув $11 млрд. КНР поставляет в республики технику, включая смартфоны и ноутбуки, одежду и автозапчасти. Также с января по май увеличился объем грузоперевозок стран до 15,64 млн тонн. Рост составил 48,8%.

При этом из предварительных данных казахстанского Бюро национальной статистики следует, что общий товарооборот Казахстана с Россией за январь—май 2023 года составил $10,5 млрд. Доля РФ в товарообороте Казахстана увеличилась за отчетный период с 18,6% до 18,8%.

С января по май 2023 года Казахстан экспортировал товаров в Россию на общую сумму $4,04 млрд, что на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года ($2,79 млрд)

По итогам 2022 года товарооборот Китая со странами Центральной Азии вырос до $70 млрд, при этом лидером стал Казахстан — на него пришлось $31 млрд. Россия за прошлый год нарастила товарооборот с Центральной Азией до $42 млрд.