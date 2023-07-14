Казахстан за год увеличил экспорт товаров в Россию на 45% в денежном выражении

С января по май 2023 года Казахстан экспортировал товаров в Россию на общую сумму $4,04 млрд, что на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года ($2,79 млрд), следует из предварительных данных казахстанского Бюро национальной статистики.

Общий товарооборот Казахстана с Россией за январь-май 2023 года составил $10,5 млрд. За аналогичный период прошлого года он составил $9,59 млрд. Доля РФ в товарообороте Казахстана увеличилась за отчетный период с 18,6 до 18,8%.

Общий товарооборот Казахстана со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) за пять месяцев этого года вырос в годовом выражении на 10,5%, до $11,43 млрд. Товарооборот Казахстана и ЕС за отчетный период с $17,15 млрд до $17,17 млрд.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что торговый оборот России и Казахстана в 2022 году составил рекордные 2 трлн руб., несмотря на санкции. В свою очередь, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов сообщил, что в 2022 году показатель вырос на 6%.

Эрдни Кагалтынов