Диверсант-электрик

На территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода, входящего в НК «Роснефть», произошел взрыв. В результате инцидента разрушений и пострадавших нет, а само предприятие находится на плановом сезонном ремонте. Предполагаемый организатор диверсии задержан при попытке выехать из России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Куйбышевский НПЗ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Куйбышевский НПЗ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Одним из первых о происшествии на самарском предприятии сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. По его сведениям, на территории завода было заложено взрывное устройство. Серьезных разрушений и пострадавших не было.

Депутат Хинштейн сообщил, что сотрудникам ФСБ удалось задержать предполагаемого организатора взрыва. Он пытался выехать из Оренбургской области на территорию Казахстана.

По предварительной информации, задержанный является сотрудником Куйбышевского НПЗ. Он уроженец Хмельницкой области Украинской ССР. На предприятии 42-летний мужчина работал электриком. Есть информация, что правоохранители в настоящее время разыскивают еще одного подозреваемого.

Инцидент на Куйбышевском НПЗ прокомментировали в НК «Роснефть», в структуру которой входит самарское предприятие. «Совместными действиями службы безопасности компании и правоохранительных органов был задержан предполагаемый организатор инцидента на территории Куйбышевского НПЗ. Инцидент на территории завода произошел в выведенном из эксплуатации отдельно стоящем старом здании. В результате инцидента пострадавших нет, ущерб оборудованию предприятия отсутствует. В настоящее время завод находится на плановом сезонном ремонте. Работы продолжатся в соответствии с графиком»,— сообщила пресс-служба компании.

В УМВД России по Самарской области происшествие не комментируют. Как сообщил депутат Хинштейн, по факту взрыва на территории КНПЗ возбуждено уголовное дело по ст. 281 УК РФ (диверсия).

Это уже второе происшествие на крупном предприятии в Самарской области за последний месяц.

Ранее взрыв произошел на заводе «Промсинтез» в Чапаевске в момент демонтажа технического трубопровода, в результате чего погибли шесть человек. Еще двое человек пострадали.

В среду в северной части Самары, в районе платформы Шведская Слобода, была совершена попытка диверсии на железной дороге. Неизвестный пытался поджечь релейный шкаф у железнодорожных путей. Происшествие не повлияло на движение поездов на линии Самара—Жигулевское море.

Андрей Сазонов, Самара