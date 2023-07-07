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Коммерсантъ FM
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обновлено 13:09

Шесть человек погибли в результате взрыва на заводе «Промсинтез» в Самарской области

На заводе «Промсинтез» в Чапаевске в Самарской области произошел взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Шесть человек погибли, двое получили травмы. Взрыв произошел в момент демонтажа технического трубопровода.

Что известно о заводе «Промсинтез»

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«В результате демонтажа оборудования при проведении ремонтных работ в цехе завода "Промсинтез" в Чапаевске произошел взрыв, в результате которого пострадали восемь человек, шесть из которых погибли»,— рассказал представитель экстренных служб «РИА Новости». Отмечается, что взрыв не привел к пожару.

По информации главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна (он баллотировался от Самарской области), произошел при выполнении сварочных работ. Как написал депутат у себя в Telegram-канале, трубы, которые варили рабочие, были не новыми. «Есть данные, что в них могли сохраниться остатки взрывчатых веществ»,— написал он.

На сайте завода сообщается, что «Промсинтез» является одним из основных производителей промышленных взрывчатых веществ в России и СНГ. Он был создан в 1997 году и является преемником самарского Сергиевского завода взрывчатых веществ, основанного в 1911 году Военным советом при Военном министерстве Российской Империи.

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