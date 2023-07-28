NASA утратило связь с межпланетным Voyager 2

Специалисты NASA утратили связь с межпланетным зондом Voyager 2. В пресс-релизе сообщается, что несколько команд, отправленных 21 июля, привели к смещению направления антенны на 2 градуса от Земли. В результате зонд не может получать команды и отправлять их на землю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Voyager 2

Фото: NASA / JPL Voyager 2

Фото: NASA / JPL

По данным NASA, зонд находится в 19,9 млрд км от Земли. Смещение антенны мешает поддерживать связь с наземными антеннами Сети дальней космической связи.

Voyager 2 меняет ориентацию в пространстве несколько раз в году, согласно плану. По данным NASA, следующая переориентация должна произойти 15 октября. Специалисты ожидают, что в результате связь восстановится.

Voyager 2 был запущен 20 августа 1977 года, на 16 дней раньше Voyager 1, для исследования дальних планет Солнечной системы. Voyager 2 — первый космический аппарат, достигший Урана и Нептуна.

Лусине Баласян