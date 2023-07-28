Правительство утвердило возможность постановки на воинский учет без личной явки в военкомат

Российское правительство утвердило обновленный порядок формирования и направления повесток в связи с цифровизацией воинского учета. Теперь постановка или снятие с учета может осуществляться без личной явки гражданина в военкомат. Об этом информагентствам сообщили в пресс-службе кабмина.

Изменения в Положение о призыве на военную службу подготовило Минобороны. «Они предусматривают использование военкоматами информационных ресурсов для ведения электронных личных дел призывников, а также определяют новый порядок направления повесток в связи с цифровизацией воинского учета»,— приводит «Интерфакс» выдержку из сообщения пресс-службы правительства.

Правилами предусмотрены три способа направления повесток:

вручение лично, бумажный вариант;

заказное письмо, бумажный вариант;

направление повестки в электронной форме.

Повестки будут размещаться в электронном реестре повесток — в личных кабинетах граждан на этом ресурсе.

Постановка на воинский учет и снятие с него могут осуществляться без личной явки граждан в военкомат, путем внесения в реестр воинского учета сведений, содержащихся о них в государственных информационных системах. «Граждане смогут вносить изменения в сведения о себе, размещенные в реестре. Для этого потребуется направить обращение в военкомат через портал госуслуг или придя туда лично»,— говорится в сообщении.

Ранее уведомлять военкомат об изменении семейного положения, получении образования, смене места работы, учебы, должности или места пребывания можно было, лишь придя туда лично.

Сегодня, 28 июля, Совет федерации одобрил штрафы до 30 тыс. руб. за неявку в военкомат по повестке. На данный момент предусмотрен штраф в размере от 500 до 3 тыс. руб. Новые штрафы будут применяться с 1 октября 2023 года.

Закон, который предусматривает создание единого реестра воинского учета и разрешает оповещать призывников с помощью электронных повесток, президент России Владимир Путин подписал 14 апреля этого года. Повестка считается врученной с момента ее появления в личном кабинете. С этого дня призывнику запрещен выезд за границу, через 20 суток на него будут наложены и другие ограничения — на вождение автомобиля и оформление сделок с недвижимостью.

Подробнее о цифровизации воинского учета читайте в публикации «Ъ» «Цифровой реестр военнообязанных обретает форму».

Мария Федотова