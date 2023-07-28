Саблистка Харлан: украинцы не будут жать руки россиянам на соревнованиях

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан заявила агентству Agence France-Presse (AFP), что украинские спортсмены не станут жать руки россиянам на международных соревнованиях. 27 июля Ольга Харлан отказалась от рукопожатия после боя с россиянкой Анной Смирновой, из-за чего была дисквалифицирована. По словам Ольги Харлан, ее поступок поддержали другие спортсмены, члены правительства, знаменитости и бойцы с передовой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Харлан

Фото: Tibor Illyes / MTI / AP Ольга Харлан

Фото: Tibor Illyes / MTI / AP

«Сегодня я хочу сказать, что мы, украинские спортсмены, готовы встретиться с россиянами на спортивной площадке, но мы никогда не пожмем им руки»,— заявила Ольга Харлан. По ее словам, она «знает, что сделала действительно правильный выбор».

Ольга Харлан также рассказала, что президент Международной федерации фехтования Греции Эммануэль Кациадакис заверил ее, что не жать руку после завершения поединка возможно. По ее словам, он и предложил ей «стукнуться саблями» после боя вместо рукопожатия.

27 июля В 1/32 финала чемпионата мира по фехтованию (FIE) украинка Ольга Харлан победила россиянку Анну Смирнову со счетом 15:7, но в конце поединка отказалась пожать той руку. В связи с этим украинка получила дисквалификацию. По правилам поединок считается завершенным только после того, как фехтовальщики пожмут друг другу руки. После поединка россиянка хотела подойти к украинке, но та выставила саблю вперед и не подпустила соперницу к себе, а затем покинула дорожку. Президент Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев заявил, что будет подана апелляция на решение о дисквалификации.

Полина Мотызлевская