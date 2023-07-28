В Горшеченском районе Курской области объявлен режим ЧС из-за непогоды

Режим ЧС из-за непогоды объявлен в Горшеченском районе Курской области. Об этом сообщило облправительство. Грозовой фронт проходит через регион в течение последних трех дней.

В поселке Горшечное из-за удара стихии пострадали кровли 42 жилых домов, несколько автомобилей. Также сорвана крыша с кафе, сломаны и вырваны с корнем деревья. В «ряде населенных пунктов района» отсутствует электроснабжение.

«Работники оперативных служб уже очистили дороги от упавших веток и деревьев, движение открыто. Также устранены аварии на газовых сетях, газоснабжение потребителей восстановлено»,— рассказали в правительстве региона.

Кроме того, непогода настигла Касторенский район. В поселке Новокасторное повреждены кровля жилого дома и крыша здания сельсовета. Первую уже отремонтировали, вторую восстановят после наступления благоприятных погодных условий. Электроснабжение нарушено в 15 населенных пунктах.

Аварийные бригады «Курксэнерго» (филиал ПАО «Россвети Центр») работают в усиленном режиме. В ликвидации локальных технологических нарушений задействовано 34 бригады (71 энергетик), 34 спецмашины и 101 резервный источник питания.

Непогода настигла и Белгород. По последним данным, в результате урагана зафиксированы повреждения в 65 жилых домах, пострадало 14 автомобилей, рухнуло не менее 79 деревьев.

Алина Морозова

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