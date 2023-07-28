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Ураган в Белгороде повредил 13 автомобилей, три частных и семь многоквартирных домов

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил в своем телеграм-канале о последствиях урагана, который обрушился на город вчера вечером. По информации градоначальника, пострадало не менее 13 автомобилей, три частных и семь многоквартирных домов.

Официально в Единую диспетчерскую службу во время ненастья поступило 50 сообщений о поваленных деревьях. «Сейчас практически все их убрали. По факту, понимаю, что таких случаев гораздо больше. Управы обходят территории,- уточнил мэр. - На восстановление в некоторых случаях понадобится ни один день. Как, например, во дворе дома 37 на улице 5 Августа. Здесь вчера обрушилась подпорная стена. Сейчас, глядя на это при свете дня, понимаю, главное - никто не пострадал».

Господин Демидов назвал «непростой» ситуацию в парке Победы. На улицах Донецкая и Пушкарная - сильное подтопление. Также обрушилась часть асфальтового полотна, которое подрядная организация Белоблводоканала укладывала в месте проведения капремонта канализационного коллектора. «Поручил своему заместителю провести инвентаризацию подпорных стен. После оценки их состояния будем принимать решения и включать в бюджет программу ремонта. Также очевидно нужна реконструкция системы ливневой канализации. В первую очередь в тех районах, которые подтапливает при обильных осадках»,- резюмировал глава города.

По его словам, вчера вечером на облцентр обрушились сильный ливень и порывы ветра, в некоторых местах прошел град. Вчера вечером городские власти просили граждан воздержаться от поездок на авто в районе перекрестка улиц Пугачева и Князя Трубецкого, где было сильное подтопление. Ночью воду откачивали коммунальные службы.

Владимир Зоркий

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