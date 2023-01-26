Тут и говорить не о чем

В канун Международного дня памяти жертв Холокоста президент России Владимир Путин встретился в Кремле с главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин Александром Бородой. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников считает, что Владимир Путин услышал то, чего не ожидал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Представительском кабинете Кремля в этот день было многолюдно

Фото: пресс-служба президента РФ В Представительском кабинете Кремля в этот день было многолюдно

Фото: пресс-служба президента РФ

Очевидно, что Берл Лазар и Александр Борода не ушли на недельный карантин перед встречей с президентом России, а сделали выбор свободных людей, который, впрочем, предлагается не только им: решили усидеть на двух стульях (а в их случае на четырех), то есть на безопасном расстоянии от него. Но все-таки встретиться.

То есть они теперь сидели в центре знаменитого овального стола (знаменитым его, как известно, сделал прежде всего президент Франции Эмманюэль Макрон, который в свое время отказался от российского тестирования по прилете во Внуково-2). Владимир Путин находился, так сказать во главе этого стола, и решение следовало признать половинчатым (именно по сравнению с Эмманюэлем Макроном, который тогда расположился прямо напротив коллеги, в самой дальней точке, а не на середине дороги).

— Из всех уничтоженных нацистами евреев большинство как раз были гражданами Советского Союза, и это наша общая боль,— поделился Владимир Путин.

Что ж, получается, не уберегли.

— Вы знаете нашу позицию и сегодня,— продолжил президент России.— Она заключается в том, что мы категорически против предания забвению преступлений подобного рода, которые не имеют срока давности. И делаем это, проводим такую политику для того, чтобы ничего подобного в истории человечества больше никогда не повторилось.

Российский президент, как известно, и в самом деле особым образом относится к этой теме. Строго говоря, он мог бы и не встречаться с Берлом Лазаром и Александром Бородой. Можно было отправить телеграмму или видеообращение, и никто бы не сказал, что этого мало. Но он хотел увидеть их и сказать им все это.

— Знаю позицию еврейской общины России, знаю позицию Государства Израиль по поводу роли и значения Красной армии в победе над нацизмом, над фашизмом, и мы это высоко очень ценим, но, еще раз хочу повторить, для нашего народа это имеет особое значение,— продолжил господин Путин.

Утром спецслужбы открыли новые данные о преступлениях в Освенциме, и об этом президент России тоже сказал:

— Вы знаете также, что следственные органы Российской Федерации, прокуратура и сегодня проводят серьезную работу по выявлению преступлений подобного рода, причем в отношении всех граждан бывшего Советского Союза, вне зависимости от их национальности. Безусловно, эта работа будет и является существенным вкладом в то, чтобы раскрыть преступления нацизма и в отношении самих евреев.

Владимиру Путину известно, конечно, как в Израиле относятся к тому, что в России помнят этот день. В Израиле хотели бы, чтобы помнил весь мир, и, по мнению российского президента, сейчас это не так:

— Известно также, что еврейские организации во всем мире поддерживают такую работу с нашей стороны. Мы делаем все для того, чтобы и на международном уровне это было поддержано. К сожалению, под различными предлогами многие страны уклоняются от солидарной работы в этой важнейшей сфере. Но мы вне зависимости от текущей политической конъюнктуры будем продолжать это делать.

Хотя, конечно, следует признать, что и текущая политическая конъюнктура делает свое дело, когда решается, быть такой встрече или нет. Борьба с нацизмом, как известно, сейчас актуальна как никогда.

— На самом деле для нас Холокост и все, что произошло во время Второй мировой войны,— это трагические события,— произнес Берл Лазар.— Я это знаю, как говорят, не понаслышке: моя семья, мой отец выжил в Холокост чудесным образом, они успели уехать на последнем пароходе, и моя мама выжила в Холокост, потому что какие-то праведники спрятали ее во время войны.

Русский язык для любавического хасида Берла Лазара, который родился в Италии, в 15 лет переехал в США и уже больше 30 лет живет в России, не родной, и говорит он не всегда разборчиво, но от этого, странное дело, только лучше прислушиваешься к нему и в конце концов понимаешь то, что должен.

— Страдания, которые были во время Холокоста,— столько евреев страдали в то время, 6 млн невинных людей погибли,— для нас эти страдания страшны и сегодня,— продолжил Берл Лазар.— Каждый год, когда мы вспоминаем эти события, все время говорим: больше никогда. Не случайно завтра также годовщина снятия блокады Ленинграда — это также время, когда мы вспоминаем о тех страданиях, которые были тогда.

Берл Лазар сделал паузу и вдруг произнес следующее:

— Когда невинные люди,— сказал Берл Лазар Владимиру Путину,— страдают просто потому, что кто-то нападает на них,— это страшно, это необъяснимо и невыносимо.

Берл Лазар имел в виду события 80-летней давности, и, конечно, ничего другого. И следующие его слова это, без сомнения, подтвердили:

— Поэтому огромное вам спасибо за все, что вы делали и делаете.

Ведь если бы он имел в виду что-то другое, они бы показались парадоксальными.

— Тем более,— добавил Берл Лазар,— сегодня в России евреи чувствуют себя действительно комфортно, и слава Богу за то, что реально происходит у нас сегодня в стране.

Затем Берл Лазар говорил про мир, но речь его была не такой уж мирной. Очевидно, что эти слова он готовился произнести (ведь коллеги по всему миру услышали бы его речь), хоть и с максимальной деликатностью. Что ж, у него в этом кабинете вообще была труднейшая задача.

— В связи с этим мы все время говорим, что мы готовы делать все, чтобы нашлись какие-то мирные решения,— сказал Берл Лазар.— Потому что люди, которые страдают,— это плохо всем, все страдают, когда вокруг нас страдают люди. Мы все понимаем, что мы все дети единого Бога, и наше желание — чтобы все дети жили в братстве, взаимопонимании, в дружбе, чтобы люди действительно уважали друг друга.

Придраться было не к чему, хотя, возможно, и хотелось бы. Ведь главный раввин России говорил сейчас, в конце концов, вещи, которые не так уж убаюкивали, несмотря на их внешнюю красоту: «братство», «взаимопонимание», «дружба», «единый Бог»...

Понятно же, что когда он говорил про «мирные решения», то имел в виду историю с Украиной.

— Когда люди страдают — это потому, что кто-то не дает им жить спокойной, нормальной жизнью,— и с этими словами Берла Лазара тоже невозможно было не согласиться.— Талмуд говорит, что тот, кто спасает жизнь одного человека,— как будто он спас весь мир, и мы ценим жизнь каждого человека.

Он как будто пытался заинтересовать Владимира Путина, в данном случае — идеей спасения мира.

И теперь было видно, что Берл Лазар волнуется, и это на него было не похоже.

— Поэтому еще раз я повторяюсь: мы как еврейская община, думаю, не только в России, а во всем мире, готовы делать все, чтобы нашли какие-то мирные решения, чтобы люди реально…— запнулся он.— Может быть, наш народ больше всех понимает, что такое страдание, поэтому мы готовы делать все, чтобы действительно в мире были только покой, мир и люди жили хорошей жизнью.

Да, пока это другая жизнь.

Андрей Колесников