Катар выделит Украине гуманитарную помощь на сумму $100 млн

Власти Катара предоставят Украине $100 млн в качестве гуманитарной поддержки. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Шмыгаль

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Денис Шмыгаль

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Сегодня, 28 июля, премьер-министр Катара и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани прибыл на Украину. «Катар выделяет Украине $100 млн гуманитарной поддержки»,— написал господин Шмыгаль Telegram-канале после встречи с премьером Катара.

Выделенные Катаром средства пойдут на медицину, образование, разминирование и другие социальные и гуманитарные проекты. Кроме того, премьеры обсудили украинскую «формулу мира».

Власти Катара регулярно выделяют Украине гуманитарную помощь. В апреле через Катарский фонд развития Украина получила $5 млн на помощь беженцам.

В июне премьер-министр Катара был в Москве — он приехал в Россию спустя две недели после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Доха не безразлична к Украине».

Анастасия Ларина