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Коммерсантъ FM
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Генерал Тчиани назван лидером сместивших президента Нигера военных

Государственное телевидение Нигера сообщило о назначении армейского генерала Абдурахамана Тчиани главой сформированного участниками переворота Национального совета по защите страны.

Абдурахаман Тчиани

Абдурахаман Тчиани

Фото: ORTN / AP

Абдурахаман Тчиани

Фото: ORTN / AP

Как уточняет France 24, Абдурахаман Тчиани выступил с видеообращением в эфире гостелевидения Нигера. При этом он был представлен как лидер группы, ранее отстранившей от власти президента страны Мохамеда Базума. Господин Тчиани заявил, что его солдаты захватили власть в связи с ухудшением безопасности в Нигере.

27 июля группа военных из президентской гвардии Нигера сообщила, что Мохамед Базум и все члены его семьи были отстранены от власти. Военных, устроивших мятеж, поддержало командование армии. Однако, по информации AP, в настоящее время между мятежниками и президентом продолжаются переговоры. Источник агентства рассказал, что господин Базум не собирается подавать в отставку.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Военные Нигера нанесли превентивный удар».

Милена Костерева

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