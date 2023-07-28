Генерал Тчиани назван лидером сместивших президента Нигера военных

Государственное телевидение Нигера сообщило о назначении армейского генерала Абдурахамана Тчиани главой сформированного участниками переворота Национального совета по защите страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Абдурахаман Тчиани

Фото: ORTN / AP Абдурахаман Тчиани

Фото: ORTN / AP

Как уточняет France 24, Абдурахаман Тчиани выступил с видеообращением в эфире гостелевидения Нигера. При этом он был представлен как лидер группы, ранее отстранившей от власти президента страны Мохамеда Базума. Господин Тчиани заявил, что его солдаты захватили власть в связи с ухудшением безопасности в Нигере.

27 июля группа военных из президентской гвардии Нигера сообщила, что Мохамед Базум и все члены его семьи были отстранены от власти. Военных, устроивших мятеж, поддержало командование армии. Однако, по информации AP, в настоящее время между мятежниками и президентом продолжаются переговоры. Источник агентства рассказал, что господин Базум не собирается подавать в отставку.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Военные Нигера нанесли превентивный удар».

Милена Костерева