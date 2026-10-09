Сын и дочь бывшего депутата Госдумы Андрея Дорошенко остались под стражей
09.10.2026, 13:47
Краснодарский крайсуд отказал Милане и Эльдару Дорошенко, дочери и сыну экс-депутата Госдумы Андрея Дорошенко, в смягчении меры пресечения и освобождении из-под стражи, сообщили “Ъ” в объединенной пресс-службе судов региона. Дети бывшего парламентария, на которых господин Дорошенко перед избранием в Госдуму переоформил свою производственно-коммерческую фирму «Дорожно-транспортная компания», были арестованы в феврале 2026 года по обвинению в мошенничестве.
Сам Андрей Дорошенко стал фигурантом уголовного дела несколько дней назад, после прекращения депутатского статуса. Экс-парламентария поместили под стражу в ходе расследования дела о махинациях в дорожном строительстве. В качестве обвиняемых по делу также привлечены бывшие министр транспорта Краснодарского края Алексей Переверзев и его заместитель Александр Дашук, экс-директор ГКУ «Краснодаравтодор» Светлана Лира, бывший руководитель Союза дорожников Кубани Дарья Чубачук, экс-глава фонда «Моя Кубань» Андрей Московченко и другие.
По версии следствия, участники группировки незаконно ограничивали конкуренцию в дорожной сфере, распределяя контракты при условии выплаты откатов. Ущерб бюджету следствие оценивает в 1,8 млрд руб. В феврале 2026 года Центральный райсуд Сочи изъял в пользу РФ имущество стоимостью 23,3 млрд руб., принадлежавшее участникам «дорожного дела», в том числе Милане и Эльдару Дорошенко, а также их отцу.