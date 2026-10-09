Сын и дочь бывшего депутата Госдумы Андрея Дорошенко остались под стражей

Сам Андрей Дорошенко стал фигурантом уголовного дела несколько дней назад, после прекращения депутатского статуса. Экс-парламентария поместили под стражу в ходе расследования дела о махинациях в дорожном строительстве. В качестве обвиняемых по делу также привлечены бывшие министр транспорта Краснодарского края Алексей Переверзев и его заместитель Александр Дашук, экс-директор ГКУ «Краснодаравтодор» Светлана Лира, бывший руководитель Союза дорожников Кубани Дарья Чубачук, экс-глава фонда «Моя Кубань» Андрей Московченко и другие.