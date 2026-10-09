«Для истинной страсти и бомба не преграда»

В семь лет Исей Мияки своими глазами увидел ядерный взрыв. Он родился в Хиросиме в 1938 году, а в десять потерял мать. С тех пор поклялся, что будет нести в мир только красоту. Ради этого окончил факультет графического дизайна токийского университета Тама, потом учился в школе при Парижском синдикате высокой моды и работал подмастерьем у Ги Лароша и Юбера де Живанши.