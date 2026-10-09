«Для истинной страсти и бомба не преграда»
Павел Шинский — о дизайнере Исее Мияки, который пережил Хиросиму
09.10.2026, 13:48
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В семь лет Исей Мияки своими глазами увидел ядерный взрыв. Он родился в Хиросиме в 1938 году, а в десять потерял мать. С тех пор поклялся, что будет нести в мир только красоту. Ради этого окончил факультет графического дизайна токийского университета Тама, потом учился в школе при Парижском синдикате высокой моды и работал подмастерьем у Ги Лароша и Юбера де Живанши.
В 1974 году он открыл в Токио ателье «Мияки-дизайн». В 36 лет начинать в моде поздновато, но справился. В 1973 году Мияки впервые показал коллекцию в Париже, а год спустя его показом открывалась неделя моды.
Исей Мияки подарил миру японский минимализм. Он придумал концепцию цельного куска ткани, которая сохраняет целостность вещи, разработал новый метод плиссировки, за что получил орден Почетного легиона, и разрешал художникам расписывать свои работы. Он проповедовал свободу в творчестве и в моде и дожил до 84 лет. Для истинной страсти и бомба не преграда.