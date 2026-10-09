BMW отказалась предоставить служебный автомобиль главе ландтага от АдГ
09.10.2026, 13:48
Автоконцерн BMW отозвал предложение о лизинге служебного автомобиля для главы совета федеральной земли Саксония-Анхальт. По данным Die Zeit, предложение отозвали 6 октября, когда председателем ландтага избрали Тобиаса Рауша, представителя партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).
Глава совета имеет право на служебный автомобиль с водителем, и пока что господин Рауш пользуется BMW, оставшимся от предшественника, однако срок лизинга истекает в ноябре. В администрации ландтага сообщили, что предложение BMW было единственным, Mercedes и Audi о готовности к сотрудничеству пока не заявляли.
В комментарии для Mitteldeutsche Zeitung Тобиас Рауш назвал позицию BMW дискриминационной. «Считаю, что это просто ужасно», — сказал политик.