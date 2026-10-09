BMW отказалась предоставить служебный автомобиль главе ландтага от АдГ

Глава совета имеет право на служебный автомобиль с водителем, и пока что господин Рауш пользуется BMW, оставшимся от предшественника, однако срок лизинга истекает в ноябре. В администрации ландтага сообщили, что предложение BMW было единственным, Mercedes и Audi о готовности к сотрудничеству пока не заявляли.