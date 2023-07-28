«РусГидро» требует вернуть акции, принадлежащие ирландской компании

В Арбитражный суд Красноярского края поступил иск ПАО «РусГидро» к АО «ВТБ Регистратор» о признании права собственности на более 8 млн шт. акций ПАО, принадлежащих Cossington Overseas Limited (Ирландия), сообщает пресс-служба суда.

Как указывает истец, ирландская компания более пяти лет назад была ликвидирована, однако ее акции не были распределены между новыми владельцами. «Как полагает истец, они являются бесхозяйным имуществом из-за утраты к ним интереса со стороны как участников организации, так и иных заинтересованных лиц»,– говорится в материалах дела.

Наличие в реестре акционеров ПАО «РусГидро» ликвидированного лица препятствует свободному обращению акций, считают в компании. Подлежащие выплате дивиденды фактически заморожены. Истец также несет дополнительные расходы на услуги регистратора по ведению реестра акционеров, сообщает компания в заявлении.

Ранее «Ъ» писал, что совет директоров ПАО «РусГидро» рекомендовал собранию акционеров выплатить дивиденды по итогам 2022 года в размере 0,05025 руб. на акцию. Общая сумма выплат оценивалась в 22,4 млрд руб. «РусГидро» — одна из крупнейших энергокомпаний в РФ. Группа управляет тепловыми электростанциями на Дальнем Востоке, а также более 60 ГЭС. Установленная мощность электростанций группы, включая Богучанскую ГЭС, превышает 38 ГВт. Основной акционер компании — Росимущество (61,73%), еще 12,52% принадлежит владеет ВТБ.

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Лолита Белова