Совет директоров «РусГидро» рекомендовал выплатить дивиденды в размере 0,05 рубля на акцию

Совет директоров ПАО «РусГидро» рекомендовал собранию акционеров выплатить дивиденды по итогам 2022 года в размере 0,05025 руб. на акцию, сообщила пресс-служба компании. Общая сумма выплат может превысить 22,4 млрд руб.

«Рекомендованный размер выше среднего значения объявленных за три предыдущих периода дивидендов и составляет 50% от скорректированной на неденежные операции прибыли группы "РусГидро" по МСФО за 2022 год»,— указали в пресс-службе.

Дивидендная отсечка устанавливается на 11-й день со дня принятия решения о выплате. Текущая дивидендная политика ПАО оговаривает выплату акционерам 50% скорректированной чистой прибыли, но не ниже среднего значения за три периода дивидендов.

За 2021 год «РусГидро» выплатила 0,053 руб. на акцию. Объем выплат составил 23,3 млрд руб. (53,3% чистой прибыли по МСФО). По итогам 2022 года чистая прибыль ПАО по МСФО составила 19,325 млрд руб. (-54,1% год к году).

Григорий Лейба