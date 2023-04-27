Аренда дорогого стоит

В Екатеринбурге объем предложения квартир, предлагаемых к аренде, за год вырос в среднем на 24%. Всего к аренде в уральской столице предлагаются около 1 тыс. лотов. Стоимость аренды трехкомнатной квартиры выросла на 12%, однокомнатной — на 6%. Средняя цена составляет порядка 22 тыс. руб., самое дорогое предложение — 250 тыс. руб. в месяц. По мнению аналитиков, в ближайшие месяцы ставки будут показывать положительную динамику и могут значительно подняться в преддверии делового и учебного сезона.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Средняя цена аренды квартиры в Екатеринбурге составляет порядка 22 тыс. руб.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Средняя цена аренды квартиры в Екатеринбурге составляет порядка 22 тыс. руб.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным аналитиков разных сервисов по поиску недвижимости, спрос на долгосрочную аренду жилья в Екатеринбурге по итогам первого квартала вырос от 10% до 26,7%. Как рассказала «Ъ-Урал» эксперт «Циан.Аналитики» Елена Лапшина, медленный, но уверенный рост фиксируется на протяжении последних четырех недель. Она отметила, что в конце I квартала спрос на рынке аренды оказался выше примерно на четверть, чем в конце I квартала прошлого года. Тогда в условиях внешней неопределенности спрос на аренду недвижимости снизился.

По данным основателя портала объявлений по аренде жилья «Драже» Никиты Словиковского, с начала года наблюдается рост объема предложения в среднем на 20–25%. Он отметил, что это, скорее, «сезонное затоваривание и ничего необычного тут нет». В «Авито Недвижимости» подсчитали, что объем вырос на 24,7%. «Больше всего объявлений на рынке долгосрочной аренды у однокомнатных и двухкомнатных квартир. Но за год предложение на студии выросло больше всего и составило +22,4%»,— рассказал «Ъ-Урал» руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.

По данным «Циан.Аналитики», сейчас на рынке аренды доступно около 1 тыс. квартир: 50% приходится на «однушки», 36% — на «двушки», 14% — на «трешки». При этом, аналитики сервиса отмечают, что за квартал выбор сократился на 2%.

Средняя ставка на долгосрочную аренду за год не изменилась и составляет 22 тыс. руб., отметил Константин Каменев. По его данным, двухкомнатное жилье и студии подорожали на 4,2% — до 20 тыс. руб. и до 18,7 тыс. руб. соответственно. Снять трехкомнатную квартиру в Екатеринбурге можно за 37 тыс. руб., что на 2,8% дороже прошлого года. Стоимость жилья более чем с четырьмя комнатами выросла на 2,9% — 66,9 тыс. руб.

По данным госпожи Лапшиной, относительно прошлого года средние ставки аренды в Екатеринбурге в зависимости от количества комнат выросли на 6-12%. Меньше других прибавили в цене однокомнатные квартиры — с 19,6 тыс. руб. до 20,7 тыс. руб. в месяц. Сильнее других выросли ставки аренды трехкомнатных квартир — с 42,8 тыс. руб. до 47,9 тыс. руб.

При этом по итогам квартала цены, напротив, упали. Так, например, средние ставки аренды однокомнатных квартир снизились на 5,5%, «двушек» — на 0,7%, «трешек» — на 2,4%. «Снижение ставок на рынке Екатеринбурга наблюдается с ноября прошлого года. В большинстве других миллионников снижение ставок в конце I квартала прекратилось, в Екатеринбурге это характерно только для трехкомнатных квартир. Вероятно, в ближайшее время на фоне активизации спроса и снижения объема предложения остановится снижение ставок и в квартирах другой комнатности»,— предположила Елена Лапшина.

Как указано на сайте N1.ru, в Екатеринбурге к аренде предлагается порядка 1,2 тыс. квартир.Самая высокая арендная ставка — 250 тыс. руб. в месяц за четырехкомнатный таунхаус площадью 380 кв.м на ул. Луначарского. Самая низкая ставка — 7 тыс. руб. за «однушку» (малосемейку) без душа на Вторчермете площадью 13 кв.м.

По мнению господина Каменева, снижение спроса может наблюдаться в связи с большим количеством праздников и приближением лета, когда многие уральцы уедут из уральской столицы в родные города или на дачи. «В ближайший месяц не ожидается сильного падения спроса, максимум на 5%»,—добавил он.

Наиболее вероятный сценарий развития рынка в ближайшие месяцы, по мнению госпожи Лапшиной,— сдержанный рост ставок и их постепенный возврат к фоновым значениям прошлой осени. «Ожидать значительного роста спроса или ставок в ближайшее время не стоит. Показатели активности лишь восстанавливаются после длительного цикла снижения — ставки сокращались почти полгода»,— отметила она.

Аналитики пояснили, что в июле–августе — в преддверии учебного и делового сезона — на рынке можно ожидать роста цен, «если в стране и в мире не случится новых непредсказуемых событий».

Мария Игнатова