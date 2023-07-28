Россияне зачитались про финансовую грамотность

Россияне заинтересовались книгами по финансовой грамотности, их продажи с начала года выросли почти на четверть, сообщили в сервисе «Литрес». Тренд подтвердили и в «Альпине»: продажи в этой категории у издательства увеличились на 31%. В топе «Литрес» за последний год — «Богатый папа, бедный папа», про разницу в менталитете состоятельных и необеспеченных людей, «На пенсию в 35 лет» и «Пес по имени Мани» — это бестселлер по финансовой грамотности для детей. Но собеседники “Ъ FM” расстроены выбором россиян, желающих повысить финансовую грамотность. Почему? Об этом — Даниил Бабкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Одни купили доллары в марте по 90 руб., а продали в июне по 50 руб., другие пытались спасти финансы от инфляции, но так и не нашли вклада с перекрывающей ее доходностью. У третьих оказались заблокированными зарубежные акции на сотни тысяч и миллионы рублей.

2022 год стал одним из худших для отечественных инвесторов, а простых россиян побудил к действиям. Они, как только ситуация относительно стабилизировалась, заинтересовались литературой о сбережениях и торгах на бирже.

Основные тезисы этих книг можно уместить на нескольких страницах, так что они, скорее, про мотивацию, чем про практику, заметил старший персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Виктор Щеглов:

«Есть потрясающая брошюрка "Сбережения и инвестиции", созданная Комиссией по ценным бумагам и биржам США , в которой говорится об азах. Написана она максимально просто.

В книге же "Как поколение 2000-х может разбогатеть" Уильяма Бернстайна пункт №1: даже если вы можете инвестировать и принимаете гениальные решения, но при этом не способны сберегать, то умрете в бедности.

Все достаточно просто, только для этого не надо читать 200-страничную книжку. Там вся база дана емко, сжато, понятно. Да, может быть, без красочных примеров, которые покупает рядовой инвестор, но зато это рабочий план».

При этом у издательства «Альпина» топ книг выглядит иначе. Второе и третье место заняли гораздо более серьезные работы. «Японские свечи» и «Технический анализ» претендуют на аудиторию почти профессиональных инвесторов, говорят собеседники “Ъ FM”.

Хотя, возможно, именно это россиянам и нужно, учитывая, что только треть тех, кто торгует на бирже, справились с тестами Центробанка для доступа к сложным инструментам.

Первую строчку заняла «Разумный инвестор» Бенджамина Грэма, которого называют учителем Уоррена Баффетта. И это уже более взрослый выбор, отметила финансовый советник Наталья Смирнова:

«"Разумный инвестор" — это настольная книжка, которую нужно прочитать всем. После этого можно уже иметь некий фильтр, на что ориентироваться в выборе литературы.

Если не хочется тратить деньги на публицистику, то надо идти к проверенным источникам. Например, это Школа Московской биржи, вебинары от топовых брокеров на российском рынке.

Главное — чтобы никто не шел ни на YouTube, ни в запрещенные соцсети и там не пытался у непонятных, непроверенных личностей что-то узнавать. Потому что там такое публикуется, что лучше бы люди этому бы и не учились, честное слово».

Вместе с тем за пять лет большинство ключевых показателей финансовой грамотности россиян выросло, говорится в исследовании Центробанка. Но понимают, что чем выше доходность, тем больше риск, до сих пор только половина.

И кажется, что самые популярные книги принципиально этот показатель не улучшат, заключил международный финансовый консультант Исаак Беккер:

«"На пенсию в 35 лет" — это сейчас такая мода. В книжке предлагается сделать несколько обучающих программ и сидеть где-нибудь на пляже, пока эти продукты будут давать хороший доход. Но это такая мечта. Как правило, для большинства это и остается некой финансовой сказкой.

Я вспоминаю, что, когда прочитал "Богатый папа, бедный папа", мне это очень понравилось. Это было в 1980-е годы, никакого рынка в стране не существовало. Тогда эта книга хорошо воспринималась. Но не сейчас, когда есть прекрасные переводы классиков, как инвестировать в недвижимость, какие бывают фонды, как в самом деле зарабатывать».

Хотя прежде, чем зарабатывать, неплохо было бы научиться не терять. А с этим у россиян проблемы: только в прошлом году жертвы финансовых пирамид лишились 100 млрд руб. «Известия» писали, что новая мошенническая схема, обещающая рекордную доходность, возникает в России каждые четыре часа.

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