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Коммерсантъ FM
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«Яндекс» обживается в Сербии

Почему компания решила открыть второй офис в Белграде

«Яндекс» пускает корни в Сербии — компания подтвердила планы открыть еще один офис в Белграде, пишет Forbes со ссылкой на сообщение корпорации. При этом в новом подразделении будут работать сотрудники из разных государств, которые разрабатывают технологии и продукты «Яндекса». Расширить штат в Сербии компания планирует до конца этого года. Сейчас каждый десятый сотрудник корпорации работает из международных хабов. При этом большинство из них находится в Белграде.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Таким образом «Яндекс» сможет привлечь не только российских разработчиков, отметил аналитик группы компаний «Финам» Леонид Делицын:

«Корпорация как один из крупнейших игроков в мире, работающих в области поиска искусственного интеллекта, нуждается в талантливых разработчиках и исследователях из разных стран. В текущей ситуации, наверное, легче будет привлекать людей в Белград, чем в Москву. То есть появится шанс использовать талант не только российских программистов, но и, допустим, европейских.

В конкурентной борьбе с другими поисковыми машинами, другими разработчиками ИИ лучшие в мире специалисты остро нужны.

Кроме того, у "Яндекса" есть планы выхода на зарубежные рынки, которые рано или поздно все-таки реализуются, пусть их пока и отложили. То есть необходим всесторонний организационный, и культурный, и юридический опыт работы в других странах. Поэтому Белград как европейское государство в этом смысле достаточно уникален и очень ценен».

Первый офис в Белграде на 700 человек «Яндекс» открыл летом 2022 года. По словам источника Forbes, уже к февралю этого года число сотрудников увеличилось до 1,5 тыс.

Почему IT-специалистов привлекает работа в таком формате? Директор по развитию IT-компании Константин Морошин, проживающий в Сербии, отмечает, что работа на организацию, зарегистрированную в этой стране, может решить многие проблемы:

HR-директор «Яндекса» Дарья Золотухина в интервью “Ъ” — о политике компании

HR-директор «Яндекса» Дарья Золотухина в интервью “Ъ” — о политике компании

«В Белграде достаточно развитая инфраструктура. Конечно, здесь чувствуешь разницу с технологизированной Россией, особенно Москвой и Петербургом, но, в целом, она не какая-то шокирующая. Наверное, основная особенность Сербии в том, что она мало интегрирована в Евросоюз. То есть это такой как бы кусочек Европы географически, но точно не с точки зрения финансов и прочих инфраструктурных вещей.

С другой стороны, если бы республика было тесно связана с ЕС, то в нее россиянам так просто было бы не приехать. В целом IT-специалисту много где достаточно просто найти себе комфортное место работы, и отсюда работать вполне удобно. Интернет есть, он достаточно быстрый. Соответствующая инфраструктура тоже есть.

Кроме того, здесь уже очень много российских IT-специалистов, которые преимущественно работают, конечно, не на сербские компании. Будет, кого нанимать.

И если ты работаешь на местную организацию, то тебе проще делать многие вещи, например, получать шенген, продлевать ВНЖ и так далее. В общем, это сильно упрощает жизнь».

Новый хаб «Яндекса» в Белграде, по информации СМИ, может стать основным европейским офисом. Учитывая позицию Сербии в отношении России, это вполне вероятно, заметил гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков:

Зачем &quot;Яндексу&quot; офис в Турции

Зачем "Яндексу" офис в Турции

«Страна занимает очень выгодную для себя позицию: она действительно сформировала баланс интересов между интересами Российской Федерации и Евросоюза. То есть республика соблюдает нейтралитет, но, работая с Евросоюзом, она сохраняет определенные взаимоотношения с Россией, которые ЕС требует разорвать.

Такая позиция позволяет Сербии рассматривать себя как мост между Российской Федерацией и всем западным миром. Так что любые дислокации здесь офисов компаний, в том числе и IT, позволяет в этом смысле получить хорошую позицию для развития карьеры.

У Белграда есть все шансы стать европейским центром для "Яндекса" и не только.

Например, белорусский разработчик игры World of Tanks приехал в Белград, как и многие другие компании».

По данным «Яндекса», число сотрудников, работающих из международных хабов, за 2022-й выросло в три раза по сравнению с годом ранее. По мнению экспертов, это в том числе связано с развитием бизнеса компании в других странах: СНГ, Африке, Европе, Объединенных Арабских Эмиратах и Турции. “Ъ FM” отправил запрос в «Яндекс», но в компании пока не ответили.

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Яна Загоровская

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