Командировка в точку роста

Стремление российского бизнеса найти новых партнеров за рубежом и развивать в других странах свои филиалы привело к восстановлению интенсивности заграничных командировок. Хотя число таких поездок, согласно прогнозам, по итогам года вряд ли вернется на уровень 2019 года, рост за январь—апрель составил 87%, предполагающих такие поездки вакансий стало больше на 20%. Чаще всего деловые туристы посещают Турцию, Сербию и Казахстан, среди стран Евросоюза популярность удалось удержать лишь Италии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В январе—апреле 2023 года спрос бизнес-туристов на полеты за рубеж вырос на 87% год к году, следует из данных «Аэроклуба». Доля поездок за рубеж выросла в общей структуре командировок за год с 11% до 15%. Руководитель «OneTwoTrip для бизнеса» Степан Мастрюков говорит, что в январе—мае доля зарубежных путешествий в структуре авиабронирований выросла вдвое год к году. Представитель «Ракеты» Дарья Зубрицкая за тот же период заметила увеличение спроса в два с половиной раза к прошлому году.

Старший консультант рекрутингового центра Kontakt InterSearch Russia Анастасия Вяликова отмечает, что за год число вакансий, где работа специалистов связана с зарубежными поездками, выросло на 20%. Компании также заметно чаще стали искать специалистов, которые будут работать в их зарубежных филиалах, добавляет она.

Управляющий директор «Аэроклуба» Юлия Липатова указывает, что с 12% до 9% сократилась доля перелетов бизнес-классом на международных рейсах, а срок командировок за рубеж — с восьми до шести дней, что соответствует уровню 2019 года. В то же время, по ее словам, постепенно расширяется горизонт планирования деловых поездок за границу.

Анастасия Вяликова связывает такую тенденцию с построением новых международных связей компаний: «Многие из них ищут поставщиков после ухода части западных игроков, открывают зарубежные филиалы, а в России, в свою очередь, начинают работать игроки из других стран». Управляющий партнер Magnum Hunt Executive Search Юлия Крижевич поясняет, что для выхода на новые рынки бизнесу недостаточно видеоконференций, нужен личный контакт как руководителей, так и специалистов различных уровней.

Наиболее востребованным зарубежным направлением у деловых туристов в «Аэроклубе» называют Турцию, сформировавшую с начала 2023 года 12% спроса командировочных.

На втором месте Сербия и Казахстан — по 11%. Далее идет Армения (9%), ОАЭ (7%), Узбекистан (6%), Китай (6%), Белоруссия (4%), Италия (3%) и Индия (2%). Иран, по данным «Аэроклуба», пока не входит в топ-20 популярных направлений. «Сейчас идет активное выстраивание партнерских взаимоотношений со странами БРИКС, в ближайшее время мы не видим возврата европейских стран в топ-5»,— говорит госпожа Липатова.

Господин Мастрюков рассчитывает на рост числа деловых поездок в Китай, руководствуясь расширением регулярного авиасообщения со страной. Дарья Зубрицкая также относит к перспективным направлениям для бизнес-поездок Марокко, Оман, страны Юго-Восточной Азии, Латинской Америки. По подсчетам «Аэроклуба», чаще всего в зарубежные командировки сейчас ездят сотрудники IT- и телеком-компаний, компаний добывающей, обрабатывающей промышленности, фармацевтической, финансовой и консалтинговой отраслей.

Несмотря на наметившийся позитивный тренд, общее число деловых поездок за рубеж пока не вышло на допандемийный уровень. По итогам января—апреля разрыв с аналогичным периодом 2019 года составил 54%, указывают в «Аэроклубе». Четыре года назад на зарубежные страны приходился 21%. Сегодня деловые поездки восстановились на 80% от показателей допандемийного 2019 года, замечает руководитель отдела по продажам и работе с клиентами Continent Express Алла Ручкина. Юлия Липатова рассчитывает, что спрос на поездки за границу со стороны бизнеса еще вырастет, но сомневается, что ему удастся выйти на допандемийный объем. К концу года разрыв будет на уровне 40–45%, предполагает она. Госпожа Зубрицкая также рассчитывает на сохранение роста потока деловых туристов за рубеж.

Александра Мерцалова