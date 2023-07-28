13 направлявшихся в Сочи самолета ушли из-за ветра на запасной аэродром

13 самолетов, направлявшихся в Сочи, были вынуждены уйти из-за ветра на запасной аэродром в Минеральных Водах. Об этом сообщает пресс-служба сочинского аэропорта.
Фото: пресс-служба аэропорта Сочи
Там подчеркнули, что воздушная гавань работает по фактической погоде. Временные улучшения метеоусловий позволили шести рейсам совершить безопасную посадку. В аэропорту для минимизации влияния непогоды на производственные процессы работает оперштаб.
«Усилены все службы, при необходимости будет выведен дополнительный персонал. Выставляются кулеры в зонах ожидания»,— рассказали в пресс-службе аэропорта.
Жителей и туристов Сочи заранее предупредили о вероятных ливнях, грозах и формированиях смерчей. Из-за этого со второй половины ночи 28 июля и до конца суток 29 июля в городе запретили купаться в море и закрыли пляжи.
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