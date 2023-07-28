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В Сочи запретили купание в море из-за шторма и опасности смерчей

Власти Сочи из-за волнения моря в 4-5 баллов, а также опасности формирования смерчей запретили купание в море. Об этом сообщает департамент курортов, туризма и потребительской сферы мэрии.

Фото: департамент курортов, туризма и потребительской сферы мэрии Сочи

Фото: департамент курортов, туризма и потребительской сферы мэрии Сочи

Все пляжные территории закрыты со второй половины ночи 28 июля и до конца суток 29 июля. Отмечается, что смерчи могут формироваться над морем на участке Магри — Веселое.

По поручению мэра Сочи Алексея Копайгородского все городские службы работают в усиленном режиме. Спасатели рекомендуют жителям и туристам принять все необходимые меры предосторожности и временно отказаться от отдыха у воды.

Татьяна Ручкина

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