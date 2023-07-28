Ford показал 500-сильный Mustang Dark Horse R

Компания Ford представила новую флагманскую модификацию спорткара Mustang последнего поколения — исполнение Dark Horse R, которое станет промежуточным звеном между дорожным Dark Horse и трековым Dark Horse S и гоночным GT4.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ford Mustang Dark Horse R

Фото: Ford Ford Mustang Dark Horse R

Фото: Ford

Новинка стала развитием варианта Mustang Dark Horse S, который создан специально для трек-дней и отличаются подготовкой к эксплуатации на гоночной трассек. У модификаций облегчен кузов, установлены каркас безопасности, гоночные сиденья Sparco с многоточечными ремнями, система пожаротушения, электроника для телеметрии MoTeC и другое оборудование.

Дополнительно Dark Horse R получил усиленные за счет расширенной проварки швов кузов и увеличенный в объеме топливный бак, передние и задние буксировочные крюки, спортивные замки капота, другую выхлопную систему, настраиваемые амортизаторы, модернизированные тормоза Brembo и регулируемое заднее антикрыло.

Автомобиль оснащен 5-литровым бензиновым V8 мощностью 500 л.с., который сочетается с механической коробкой передач Tremec. Заднеприводное купе имеет дифференциал повышенного трения Torsen уже в базовой версии. Опционально предложены специальные шины-слики Michelin для новых 19-дюймовых колес.

Новая модификация Ford Mustang создана с прицелом на фирменную гоночную моносерию Mustang Challenge, первый сезон которой пройдет в 2024 году. Ожидается 5-6 этапов и 10-12 гонок, организатором которых станет заводская школа водительского мастерства Ford Performance Racing School.

Напомним, новое поколение Ford Mustang было показано в сентябре 2022 года в рамках международного автосалона в Детройте.

Максим Вершинин

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