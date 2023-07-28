В Екатеринбурге прошло прощание с погибшим в зоне СВО военкором Ростиславом Журавлевым

В Екатеринбурге в Доме офицеров прошло прощание с военкором «РИА Новости» Ростиславом Журавлевым, погибшим в зоне специальной военной операции (СВО). Церемонию посетили порядка 100 человек, среди которых полпред в УрФО Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и телеведущий Дмитрий Киселев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церемония прощания с военным корреспондентом "РИА Новости" Ростиславом Журавлевым, погибшим в зоне проведения специальной военной операции (СВО), в Доме офицеров Центрального военного округа (ЦВО)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Церемония прощания с военным корреспондентом "РИА Новости" Ростиславом Журавлевым, погибшим в зоне проведения специальной военной операции (СВО), в Доме офицеров Центрального военного округа (ЦВО)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ростислава Журавлева похоронят с воинскими почестями на Широкореченском кладбище.

Напомним, военный журналист Ростислав Журавлев, освещавший СВО, погиб 22 июля в районе населенного пункта Пятихатки в Запорожской области. По данным Минобороны РФ, около 12:00 (по мск) подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли артиллерийский удар по нему и другим журналистам, которые готовили материалы об обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами местных населенных пунктов. Ростислав Журалев скончался во время эвакуации. Президент Владимир Путин посмертно наградил его Орденом Мужества.

Ростислав Журавлев родился 18 июля 1989 года в городе Свердловске (Екатеринбург) в семье военного. Учился в Уральском государственном горном университете (УГГУ) по специальности «инженер-геофизик». С подросткового возраста принимал участие в политической деятельности. Карьеру журналиста Ростислав Журавлев начал в 2012 году. Работал в таких изданиях, как Ura.ru и «Октагон».

В 2014 году освещал события по вхождению Крыма в состав России, а в 2015-м — военный конфликт в Луганске. После этого переехал в Тюмень, где работал специальным корреспондентом в местном интернет-издании. В 2021 году начал работу в «РИА Новости». С начала СВО Ростислав Журавлев находился в зоне боевых действий.

Подробнее о жизни уральского военкора — в материале «Ъ-Урал» «"Смерть отважного военкора — огромная потеря"».

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