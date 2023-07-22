Журналист из Екатеринбурга Ростислав Журавлев погиб при обстреле в зоне СВО

Военный корреспондент «РИА Новости» екатеринбуржец Ростислав Журавлев погиб при обстреле со стороны ВСУ в зоне проведения специальной военной операции (СВО) РФ. Об этом сообщил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий. 18 июля Ростислав отпраздновал свое 35-летие.

«В результате обстрела гражданской машины, которая следовала от города Васильевка Запорожской области к селу Владимировка, погиб военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев»,— написал господин Балицкий.

По данным «РИА Новостей», обстрел произошел в районе населенного пункта Пятихатки (Запорожская область), где находилась группа журналистов. Ранения получили фотокорреспондент «РИА Новости» Константин Михальчевский и журналист «Известий» Роман Польшаков.

Ростислав Журавлев прежде был председателем исполкома Свердловского регионального отделения незарегистрированной партии «Другая Россия» (председатель Эдуард Лимонов). Военкора похоронят в Екатеринбурге, такое желание выразила его мать.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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