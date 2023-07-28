Глава СКР поручил возбудить уголовное дело после жалоб новосибирцев на строительство мусорного полигона

Жители Новосибирской области сообщили в СКР о несогласии с реализацией проекта по строительству полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) вблизи поселков Плотниково и Жеребцово. «Ссылаясь на выводы научных исследований, они опасаются, что его размещение спровоцирует попадание поверхностных стоков в реки Ярскую, Боровую, Иню и Обь, что впоследствии приведет к отравлению питьевой воды в населенных пунктах»,– сообщает СУ СКР по Новосибирской области. О своих опасениях жители сообщили в аккаунте Информационного центра СК России «ВКонтакте».

Глава СКР Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело посл жалоб жителей. Исполнение поручения о возбуждении дела поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Ранее следственные органы по результатам процессуальной проверки по данному факту приняли решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Ранее, как сообщал «Ъ-Сибирь», специалисты Института нефтегазовой геологии и геофизики имени А. А. Трофимука СО РАН (ИНГГ) заявили, что строительство мусорного полигона в районе села Плотниково Новосибирской области может привести к непоправимым экологическим последствиям. «В таких зонах размещать твердые коммунальные отходы (ТКО) недопустимо. Также нельзя использовать и участки с выходами грунтовых вод в виде ключей», - сделали вывод специалисты. Против строительства полигона ТКО на этой территории также выступили экологи.

Планы по строительству двух мусоросортировочных комплексов в Новосибирске обсуждаются с 2016 года, когда было заключено концессионное соглашение на 6,5 млрд руб. по их строительству с компанией «Экология-Новосибирск». Разместить объекты планировалось в районе сел Раздольное и Верх-Тула. Однако из-за критики условий соглашения концессия в 2017 году была заморожена, а в мае прошлого года расторгнута. В этом году власти выбрали концессионером МУП «Спецавтохозяйство» для строительства полигона на территории Раздольненского сельсовета и в районе Верх-Тулы.

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Оксана Павлова