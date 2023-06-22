«Спецавтохозяйство» будет строить в Новосибирской области два комплекса по переработке отходов за 6,7 млрд рублей

Новосибирский временный регоператор по обращению с отходами МУП «Спецавтохозяйство» будет строить два комплекса по переработке ТКО в регионе, сообщает облправительство. По итогам конкурса с компанией будет заключено концессионное соглашение по созданию и эксплуатации правобереженого комплекса на территории Раздольненского сельсовета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В апреле эта же компания была выбрана концессионером для строительства левобережного комплекса в районе населенного пункта Верх-Тула.

Мощность правобережного комплекса составит 330 тыс. т в год, инвестиции в проект – 3,5 млрд руб. Мощность левобережного – 300 тыс. т, инвестиции – 3,2 млрд руб. Построить предприятия планируется за три года. Концессия заключается на 25 лет.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Оксана Павлова