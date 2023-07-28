Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Антонов: поставка Украине кассетных снарядов бьет по остаткам отношений России и США

Поставки Вашингтоном кассетных боеприпасов Киеву наносят удар по остаткам российско-американских отношений, утверждает посол РФ Анатолий Антонов. По его словам, Россия будет учитывать действия американских властей в своей работе с США.

Господин Антонов убежден, что сейчас от отношений Москвы и Вашингтона «остались какие-то крохи». «Передача американцами кассетных боеприпасов Украине наносит серьезный удар по тем останкам или обломкам российско-американских отношений. Хочу вам сказать, что мы, разумеется, будем учитывать этот антироссийский шаг администрации (США.— "Ъ") в своей работе с Вашингтоном»,— сказал он в эфире Первого канала (цитата по ТАСС).

7 июля США объявили о решении поставить Украине кассетные боеприпасы. Белый дом говорил, что без этого Украине не хватило бы артиллерии для наступления. 13 июля Пентагон сообщил, что Украина уже получила кассетные боеприпасы из США и нескольких других стран. Президент Владимир Путин заявил о праве зеркального ответа на применение этих боеприпасов.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...