Антонов: поставка Украине кассетных снарядов бьет по остаткам отношений России и США

Поставки Вашингтоном кассетных боеприпасов Киеву наносят удар по остаткам российско-американских отношений, утверждает посол РФ Анатолий Антонов. По его словам, Россия будет учитывать действия американских властей в своей работе с США.

Господин Антонов убежден, что сейчас от отношений Москвы и Вашингтона «остались какие-то крохи». «Передача американцами кассетных боеприпасов Украине наносит серьезный удар по тем останкам или обломкам российско-американских отношений. Хочу вам сказать, что мы, разумеется, будем учитывать этот антироссийский шаг администрации (США.— "Ъ") в своей работе с Вашингтоном»,— сказал он в эфире Первого канала (цитата по ТАСС).

7 июля США объявили о решении поставить Украине кассетные боеприпасы. Белый дом говорил, что без этого Украине не хватило бы артиллерии для наступления. 13 июля Пентагон сообщил, что Украина уже получила кассетные боеприпасы из США и нескольких других стран. Президент Владимир Путин заявил о праве зеркального ответа на применение этих боеприпасов.

Лаура Кеффер