Минэкономики: турпоток за рубеж в первом квартале вырос на 47%

Министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что в первом квартале 2023 года российский турпоток за рубеж вырос на 47% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 2 млн поездок. По словам министра, чаще всего россияне выезжают в знакомые для них страны «с развитой туристской инфраструктурой».

«Если в 2022 году российские туристы совершили около 7 млн зарубежных поездок, то уже в первом квартале 2023 года за рубеж с туристическими целями россияне выехали порядка 2 млн раз. Это почти на 47% больше, чем за аналогичный период прошлого года»,— сообщил господин Решетников во время круглого стола, его слова приводит пресс-служба Минэкономики.

Согласно данным ведомства, за первый квартал 2023 года число поездок в Турцию увеличилось на 71%, в ОАЭ — на 88%, в Таиланд — в 12 раз (за счет возобновления прямого авиасообщения). Из данных Погранслужбы ФСБ следует, что в 2021 году россияне совершили 21,4 млн зарубежных поездок, в 2020-м — 14,1 млн.