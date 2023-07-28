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Коммерсантъ FM
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Советник Байдена посетил Саудовскую Аравию для обсуждения региональных вопросов

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан вчера, 27 июля, посетил Саудовскую Аравию. Дипломат встретился с премьер-министром и наследным принцем Мухаммедом бен Салманом и другими высокопоставленными саудовскими чиновниками.

Они обсудили двусторонние и региональные вопросы, в том числе «инициативы по продвижению общего видения более мирного, безопасного, процветающего и стабильного Ближнего Востока», сообщила пресс-служба Белого дома. Господин Салливан также отметил значительный прогресс по перемирию в Йемене за последние 16 месяцев, и приветствовал продолжающиеся усилия по завершению военных действий. Представители двух стран согласились поддерживать регулярные консультации.

По данным источника AP, Джейк Салливан и Мухаммед бен Салман также обсудили «надежды администрации США на нормализацию отношений между Израилем и Саудовской Аравией». Другие подробности собеседник агентства не привел. В июне Саудовскую Аравию посетил госсекретарь США Энтони Блинкен. В июле президент Израиля Ицхак Герцог совершил визит в США.

Подробности — в материале «Ъ» «Президента Герцога ждет серьезный разговор».

Лаура Кеффер

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