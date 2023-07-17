Президента Герцога ждет серьезный разговор

Президент Израиля Ицхак Герцог начинает во вторник визит в США, который пройдет на фоне едва ли не самого напряженного периода в истории двусторонних отношений. Показательно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после своего возвращения во власть приглашения из Вашингтона так и не дождался. В Белом доме недовольны действиями израильского правительства в отношении палестинцев, а также его внутриполитическим курсом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Избирательный билборд, который меняет фото Ицхака Герцога на Биньямина Нетаньяху

Фото: Oded Balilty / AP Избирательный билборд, который меняет фото Ицхака Герцога на Биньямина Нетаньяху

Фото: Oded Balilty / AP

Программа визита президента Израиля Ицхака Герцога в США весьма насыщенна. Во вторник он должен встретиться в Белом доме со своим американским коллегой Джо Байденом, госсекретарем США Энтони Блинкеном и советником президента по нацбезопасности Джейком Салливаном. В планах также разговор с вице-президентом США Камалой Харрис и посещение Нью-Йорка, где израильского президента ждут контакты с генсеком ООН Антониу Гутерришем, мэром города Эриком Адамсом и еврейской общиной.

Гвоздем программы должно стать обращение господина Герцога к Конгрессу США. Это всего лишь второе выступление такого рода для президента Израиля, чьи функции сводятся в основном к церемониальным.

Первым перед американскими законодателями выступал занимавший пост президента в 1983–1993 годах Хаим Герцог — отец Ицхака Герцога, а заодно и посла в США Майка Герцога. Выступление должно было стать весьма трогательным моментом в истории двусторонних отношений, однако реальность оказалась иной.

Сразу несколько членов Демократической партии в Палате представителей Конгресса США заявили, что будут бойкотировать выступление из-за политики Израиля в отношении палестинцев. В частности, Ильхан Омар напомнила, что ей и Рашиде Тлаиб было отказано во въезде в Израиль в 2019 году после того, как они выразили поддержку пропалестинскому движению «Бойкот, отчуждение, санкции». А лидер прогрессивного крыла Демпартии в Палате представителей Прамила Джаяпал назвала Израиль «расистским государством». Под давлением партии ей пришлось извиниться и пояснить позицию. «Я не считаю идею Израиля как нации расистской»,— сказала она, но добавила, что осуждает «крайне правое правительство» премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Так что осадок остался, тем более что в Белом доме также негативно относятся к правительству Нетаньяху, которое приступило к своим обязанностям в конце декабря прошлого года.

Один из главных признаков кризиса в двусторонних отношениях — отсутствие приглашения Биньямину Нетаньяху посетить Белый дом, хотя обычно израильский премьер отправлялся в Вашингтон практически сразу после принесения присяги.

Претензии администрации Байдена к правительству Нетаньяху сводятся к двум пунктам. Первый — продолжение Израилем поселенческой деятельности, что все дальше отодвигает возможность решения палестино-израильского конфликта на основе принципа «два государства для двух народов», а также ведет к эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Только на прошлой неделе президент Байден в интервью телеканалу CNN заявил, что нынешнее правительство Израиля — одно из самых экстремистских за многие десятилетия.

А близкий к администрации Джо Байдена публицист The New York Times Томас Фридман написал на днях о возможной переоценке Белым домом особых отношений с Израилем. Статья оказалась настолько громкой, что руководителю пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллеру пришлось лично эти тезисы дезавуировать. «Наша приверженность обеспечению безопасности Израиля непоколебима. Наше партнерство опирается на разделяемые демократические ценности и интересы. Но скажу, что, как и в большинстве отношений, у нас есть разногласия и обеспокоенности»,— пояснил он.

Кроме того, у администрации Байдена тревогу вызывает раскол в гражданском обществе Израиля из-за судебной реформы, которую продвигает правительство Нетаньяху.

Ее результатом станет ослабление контроля Верховного суда над правительством и парламентским большинством. В связи с этим уже 28 недель подряд в Израиле проходят массовые протесты. Это сказывается как на экономике страны, так и на ее безопасности (в частности, из-за того, что от добровольной службы грозят отказаться десятки резервистов). На вторник в Израиле запланированы очередные протесты, так как правительство уже на этой неделе планирует принять ключевые пункты своей реформы. И это может привести к непредсказуемым последствиям, так как оппозиция на улице не планирует сдаваться. Многие противники реформы надеются, что Вашингтон сможет повлиять на происходящее в Израиле. Неслучайно часть демонстрантов митингует у здания американского консульства в Тель-Авиве.

Марианна Беленькая