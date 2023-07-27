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Коммерсантъ FM
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Медведев назвал слушания Конгресса США про НЛО параноидальными

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал в Telegram, что считает прошедшие в Конгрессе США слушания о случаях обнаружения НЛО «параноидальными». Он опубликовал фото шести западных политиков и назвал их «рептилоидами». В их числе — президент США Джо Байден, глава Еврокомисси Урсула фон дер Ляйен, экс-премьер Британии Борис Джонсон, президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.

«В США снова параноидальные поиски инопланетян. Заявляют о спрятанных "останках с нечеловеческой биологией". Ха, вглядитесь в эти лица! Эти биосубстанции живы! Они среди нас! И эти рептилоиды — явно не люди!» — убежден господин Медведев.

Вчера, 26 июля, трое бывших отставных военных США дали показания в Конгрессе о случаях обнаружения неопознанных летающих объектов (НЛО), или «неопознанных воздушных аномалий». Докладчики заявили, что правительство хорошо осведомлено о таких случаях, но их расследование обычно засекречивают или рассматривают ненадлежащим образом. Правительство США за последние годы публиковало несколько докладов об НЛО. Некоторые из упомянутых в них случаев до сих пор не получили объяснения.

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