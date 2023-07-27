Конгресс США заслушал доклад военных о многочисленных случаях обнаружения НЛО

Трое бывших отставных военных в среду дали показания в Конгрессе США о случаях обнаружения неопознанных летающих объектов, или «неопознанных воздушных аномалиях» (UAP), как они указаны в официальных документах правительства. Все докладчики заявили, что правительство хорошо осведомлено о таких случаях, но их расследование обычно засекречено или рассматривается ненадлежащим образом.

«Если UAP — это иностранные беспилотники, то это серьезная проблема для национальной безопасности. Если это что-то другое, то это проблема науки. В любом случае неопознанные объекты представляют угрозу для безопасности полетов»,— цитирует CNN Райана Грейвса, бывшего пилота ВМС США, который создал движение Americans for Safe Aerospace, чтобы побудить пилотов сообщать об инцидентах с UAP.

Дэвид Фрэйвор, отставной командующий ВМС США, подчеркнул важность изучения НЛО с точки зрения национальной безопасности, сославшись на собственный опыт встречи с неопознанным объектом. «Технология, с которой мы столкнулись, была намного более продвинутой, чем все, чем мы тогда располагали»,— заявил господин Фрэйвор, рассказывая об инциденте, который случился еще в 2004 году.

Дэвид Граш, бывший офицер разведки ВВС, заявил, что правительство засекречивает свою работу по исследованию неопознанных летающих объектов, а сам он однажды лично докладывал информацию о неопознанном явлении генеральному инспектору разведывательного сообщества.

Правительство опубликовало несколько докладов об НЛО за последние годы. Некоторые из упомянутых в них случаев до сих пор не получили объяснения. Другие же неопознанные объекты объявлялись воздушными шарами, БПЛА, птицами, погодными явлениями или пластиковыми пакетами.

Конгрессмены в ходе заседания в очередной раз призвали правительство чаще и подробнее отчитываться о расследованиях инцидентов, связанных с НЛО. «UAP, чем бы они ни были, могут представлять серьезную угрозу для наших военных и наших гражданских самолетов, и это необходимо понимать,— заявил представитель Демократической партии Роберт Гарсия.— Мы должны выступать за большее количество отчетов о UAP, а не за меньшее. Ведь чем больше мы поймем, тем в большей безопасности будем».

Кирилл Сарханянц