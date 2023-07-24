Бензин чистят от серого

Как стало известно “Ъ”, правительство обсуждает ограничение числа экспортеров бензина для борьбы с серыми схемами его вывоза. Речь идет об экспорте объемов, которые были изначально отгружены на внутренний рынок и на которые были выплачены субсидии в виде демпфера. Предполагается, что будет сформирован ограниченный перечень НПЗ, которые выпускают товарный бензин, и только им будет разрешен его экспорт. В результате мини-НПЗ могут быть отрезаны от экспорта, но источники “Ъ” отмечают, что согласование перечня экспортеров будет непростым и займет время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Минэнерго обсуждает с правительством проект документа об ограничении экспорта бензина, рассказали несколько источников “Ъ”, знакомых с такими планами. Он предполагает введение закрытого списка НПЗ, которым будет разрешено поставлять топливо на экспорт. Мера направлена на пресечение серого экспорта бензина, что, по мнению регуляторов и участников рынка, является одной из причин роста оптовых цен в последние месяцы. Два собеседника “Ъ” утверждают, что соответствующие предложения Минэнерго уже направило вице-премьеру по ТЭК Александру Новаку. Господин Новак на совещании с нефтекомпаниями 30 июня поручал ФАС и Минэнерго проработать меры по недопущению серого экспорта, следует из протокола (копия есть у “Ъ”).

Проблема так называемого серого экспорта обострилась в прошлом году. Из-за падения оптовых цен на топливо на фоне санкций при высоких ценах за рубежом российским экспортерам, в том числе формально не связанным с нефтекомпаниями трейдерам, стало выгодно закупать его на внутреннем рынке, а далее отправлять на экспорт. В таком случае экспортер получал топливо, чья цена была снижена на величину демпфера. Сделки оказывались выгодными даже несмотря на то, что в таком случае трейдер вынужден был платить акциз и НДС, которые при нормальном экспорте не платятся.

Правительство попыталось пресечь серый экспорт, но полностью это сделать не удалось. Так, с 2023 года правительство ввело заградительную пошлину в 20 тыс. руб. за тонну за экспорт бензина и дизтоплива, за которые уже был уплачен демпфер. Но, поскольку на НПЗ она не распространилась, ряд экспортеров продолжили применять схемы серого экспорта.

По мнению нескольких собеседников “Ъ”, речь прежде всего идет о средних и мини-НПЗ, которые не производят товарный продукт,— они и должны стать целью запрета.

«Возможна ситуация, что покупается АИ-92, присадками и добавками доводится до 95-го или 100-го бензина и после этого экспортируется»,— отмечает один из собеседников “Ъ”. «Мини-НПЗ или связанные с ними компании остаются крупнейшими серыми экспортерами. Именно поэтому важно, чтобы перечень разрешенных экспортеров бензина был максимально ограничен»,— добавляет другой источник “Ъ”. Но он допускает, что «в силу тех или иных причин» реализовано это может быть не в полной мере. Пока документ находится на стадии обсуждения, и собеседники “Ъ” полагают, что принять его успеют не ранее четвертого квартала 2023 года.

По словам источников “Ъ”, отрезав серые объемы экспорта, регуляторы могут создать условия для более пристального контроля за поставками. Впрочем, предпосылок для введения формальных квот на экспорт сейчас нет: рекомендации по объемам поставок и дальше будут формулироваться на еженедельном оперативном штабе Минэнерго. Еще в мае глава ФАС Максим Шаскольский заявлял о готовности поддержать ограничение на экспорт бензина. По данным “Ъ”, экспорт высокооктановых бензинов с начала года составляет чуть менее 2,9 млн тонн, что на 42% больше, чем год назад.

Собеседники “Ъ” по-разному оценивают объемы серого экспорта бензина. Так, по их словам, в мае—июне его объем мог составлять как минимум 40–120 тыс. тонн. Серый экспорт оценивался в 0,2–0,7 тыс. тонн в сутки в январе—апреле 2023 года, а в мае — первой половине июля он вырос до 1,3–2 тыс. тонн в сутки, оценивает эксперт по топливному рынку Михаил Турукалов. Он отмечает, что, если указанный объем закупался на бирже, это внесло вклад в разгон цен, учитывая, что ежедневно нефтекомпании продают на бирже порядка 30 тыс. тонн бензинов.

Помимо проблемы серого экспорта на оптовую стоимость в значительной степени влияют и другие факторы: плановые ремонты на НПЗ, ослабление рубля вкупе с ростом цен на нефть, а также рост спроса внутри страны. На прошлой неделе оптовые цены на бензин снова обновили ценовые максимумы. Так, 21 июля стоимость АИ-92 и АИ-95 увеличилась на 0,81% и 1,44%, до около 64 тыс. руб. и 69,7 тыс. руб. за тонну соответственно.

Дмитрий Козлов, Татьяна Дятел