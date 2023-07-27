Карт Union Pay прибыло

На российском банковском рынке появился седьмой банк, в котором можно оформить карты Union Pay. Такую услугу запустил Азиатско-Тихоокеанский банк, принадлежащий иностранным акционерам. Круг российских банков, предлагающих клиентам Union Pay, остается узким. И интерес к подключению к международной платежной системе у российских игроков остается. Однако к выбору партнеров Union Pay подходит весьма консервативно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ, входил в топ-50 по активам на начало 2022 года) объявил о подключении к платежной системе Union Pay. Для российского рынка это довольно редкое событие, особенно с учетом того, за последние месяцы с расширением SDN-листа перечень банков, предлагающих клиентам карты этой платежной системы, регулярно сокращался. Так, с начала года карты Union Pay перестали работать за рубежом у Тинькофф-банка, МТС-банка, банков «Санкт-Петербург», «Уралсиб», «Зенит», «Приморье», «Солидарность». В Union Pay не ответили на запрос “Ъ”.

Эти карты оказались востребованы российскими гражданами после того как международные платежные системы Visa и MasterCard перестали обслуживать карты российских банков за рубежом.

Карты Union Pay остались одной из немногих возможностей для россиян оплачивать заграничные расходы. Но к настоящему времени осталось лишь шесть эмитентов — Газпромбанк, Россельхозбанк, ВБРР, банк «Русский стандарт», Почта-банк и Примсоцбанк.

Несмотря на то что Union Pay формально является китайской платежной системой, она жестко и быстро, в течение нескольких дней, блокирует обслуживание карт банкам, попавшим в американский SDN-лист.

«Учитывая, что у UP довольно много клиентов в США и Европе, в частности банков, осуществляющих эквайринг по их картам, и ТСП, их принимающих, а также физлиц—владельцев карт (это главным образом представители китайской диаспоры), платежная система не хочет рисковать этими оборотами», которые на порядки превышают обороты российских банков, попадающих под санкции, отмечает глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров.

То, что к китайской платежной системе подключены единицы российских банков, эксперты связывают с рисками вторичных санкций. Как полагает независимый эксперт Дмитрий Вишняков, платежная система опасается возможных вторичных санкций за присоединение и проведение расчетов с банками, которые попали или попадут в списки санкций США и ЕС. Кроме того, говорит он, затруднено проведение межбанковских расчетов за международные трансанкции «из-за массовых отключений российских банков от SWIFT, тем самым повышаются кредитные риски самой платежной системы».

Как поясняет старший юрист Tomashevskaya&Partners Михаил Жужжалов, «с точки зрения управления рисками им проще прекратить отношения, чем пытаться обосновать, является ли это нарушением или нет». По его словам, это справедливо для любого крупного банка не только в Китае. Банки в ОАЭ точно так же «опасаются принимать переводы из санкционных банков», указывает господин Жужжалов.

Тем не менее интерес к подключению сервиса у российских кредитных организаций сохраняется, говорят собеседники “Ъ” в банках. «Многие ориентированные на розницу игроки заинтересованы в том, чтобы подключиться к Union Pay, однако сама платежная система спешку в этом вопросе не проявляет»,— говорит один из собеседников “Ъ”. В одном из банков “Ъ” сказали, что заинтересованы, так как есть спрос со стороны определенной группы клиентов. «Работы по подключению велись, но они поставлены на hold китайской стороной c 2022 года»,— говорит источник “Ъ”.

Собеседники “Ъ” не исключают, что в случае с АТБ важен владелец банка (АТБ принадлежит казахстанскому Pioneer Capital Invest).

Но даже для дочернего иностранного банка процесс подключения нельзя назвать быстрым. Один из источников “Ъ” на банковском рынке отмечает, что переговоры с платежной системой могли занять пять-шесть месяцев. Впрочем, в ОТП-банке, «дочке» венгерской группы OTP, “Ъ” заявили, что в настоящее время не рассматривают подключение к китайской системе.

Ольга Шерункова, Максим Буйлов