НСПК подыскивают альтернативу

В последние дни банкиры один за другим начали заявлять о необходимости создать альтернативу картам «Мир». В конце мая эту тему поднял глава «Тинькофф» Станислав Близнюк. Накануне открытия ПМЭФ руководитель Сбербанка Герман Греф в интервью РБК сообщил об идее создать конкурента НСПК, отметив, что «два всегда лучше, чем один». В кулуарах форума зампред правления ВТБ Анатолий Печатников подтвердил, что банк участвует в обсуждении этой идеи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Пока банкиры рассуждают в теоретическом ключе и осторожно. Господин Печатников подчеркнул, что запуск новой системы — это большая ответственность и шаг, требующий значительных инвестиций. Причем, похоже, реальная цель этого умозрительного обсуждения скорее не в создании новой системы с нуля, а в том, чтобы получить контроль над действующей. Герман Греф прямо так и заявил: было бы неплохо, если бы НСПК изменила статус и была продана участникам рынка, чтобы банки стали ее участниками.

Разговоры о необходимости приватизировать НСПК из-за конфликта интересов ЦБ (он выступает и регулятором, и рыночным игроком) идут с момента ее создания. Но Банк России успешно сопротивляется этим попыткам. Как поясняла первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в интервью “Ъ”, теоретически отдать инфраструктуру рынку, наверное, можно, но возникает вопрос обеспечения равноудаленности, а также развития инфраструктуры (см. “Ъ” от 27 октября 2021 года).

Однако нельзя исключать, что со временем позиция ЦБ изменится. В свое время и контроль над Сбербанком под лозунгом избавления от конфликта интересов Банк России передал правительству. Но с равноудаленностью в случае приватизации придется попрощаться, ведь кто больше платит, тот и заказывает музыку.

В случае с НСПК очевидно, что первые скрипки будут играть крупнейшие госбанки, на которые приходится значительная часть и объемов трансакций, и эмиссии карт, да и заплатить они смогут больше других. Причем за них может заплатить и правительство, которому принадлежат Сбербанк и ВТБ, например, из прибыли, которую госбанки распределят в виде дивидендов.

Я, впрочем, сомневаюсь, что вопрос о приватизации НСПК встанет ребром в ближайшее время. И дело даже не в сопротивлении регулятора, а в том, что конкурирующие между собой госбанки, скорее всего, не смогут договориться, как делить оператора платежной системы. Они уже это наглядно продемонстрировали, например, при попытке создать национальную платежную систему на базе универсальной электронной карты, одним из главных акционеров которой был Сбербанк (см. “Ъ” от 25 мая 2011 года). ВТБ вместе с рядом других банков начали альтернативный проект, что в итоге привело к закрытию обоих.