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X5 Group вернется с перерыва

Ритейлер возобновит экспансию в Петербурге после четырехлетней паузы

Развивающая торговые сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик» X5 Group возобновит развитие в Петербурге после четырехлетнего перерыва. Ритейлер лишился возможности открывать новые магазины в городе из-за превышения максимально разрешенной доли в 25%. В компании утверждают, что этот показатель снизился ниже порогового значения из-за увеличения объема местного рынка. Однако участники рынка сомневаются, что с учетом покупки сети Prisma доля X5 Group могла сократиться.

На конец мая в управлении ритейлера находилось 496 «Пятерочек» и 126 «Перекрестков»

На конец мая в управлении ритейлера находилось 496 «Пятерочек» и 126 «Перекрестков»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На конец мая в управлении ритейлера находилось 496 «Пятерочек» и 126 «Перекрестков»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

X5 Group («Пятерочка», «Перекресток») вернется к развитию в Петербурге, которое было остановлено из-за антимонопольных ограничений. Об этом рассказал представитель ритейлера. В прошлом году локальный рынок торговли продовольственными товарами показал сильный рост, что привело к снижению доли компании, уточнил он, не назвав этого показателя. В управлении Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу (УФАС) не ответили на вопросы «Ъ-СПб».

Закон о торговле запрещает сетям арендовать или приобретать дополнительные площади в регионе при достижении доли в 25% рынка в пределах региона или муниципалитета. X5 Group лишилась такой возможности в 2019 году, когда ее доля впервые превысила разрешенный лимит. В 2021 году эксперт УФАС Дмитрий Даугавет оценивал этот показатель примерно в 30%. На конец мая в управлении ритейлера находилось 496 «Пятерочек» и 126 «Перекрестков».

На фоне ограничений темпы развития X5 Group были ниже динамики рынка, говорит гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров. Кроме того, в прошлом году ритейлер закрыл несколько расположенных в городе гипермаркетов «Карусель», напоминает он. Однако с учетом сделки по покупке финской сети Prisma доля компании вряд ли могла сократиться, сомневается источник «Ъ-СПб» в одной из торговых сетей. По данным Росстата, в 2022 году розничный оборот торговли в Санкт-Петербурге увеличился на 6,5% и составил 2 трлн рублей.

Сейчас в X5 Group рассматривают возможность открытия в Санкт-Петербурге магазинов сети «жестких дискаунтеров» «Чижик». Кроме того, параллельно с развитием будет сохранен фокус на повышении собственной эффективности и продаж с квадратного метра, увеличении лояльности и предоставлении доступного ассортимента товаров, уточнили в компании. Скорее всего, X5 Group существенно нарастит темпы развития, поскольку высок риск, что ее доля рынка вновь превысит 25%, полагает Михаил Бурмистров. По самым консервативным оценкам, в этом и следующем году ритейлер может открыть до 100 новых магазинов в Санкт-Петербурге, ожидает эксперт.

Снятие антимонопольных ограничений означает, что Х5 Group сможет расширять объем торговых площадей до публикации ФАС новых данных о превышении порогового значения, говорит адвокат Kulik & Partners Law. Economics Асия Раджабова. В текущих условиях развитие ритейлера не окажет негативного влияния на конкурентную среду, но, скорее всего, он будет пристально контролировать экспансию и тщательно подбирать новые объекты, рассуждает руководящий юрист Birch Legal Александр Гаврилов.

Для X5 Group целесообразнее всего будет сосредоточиться на развитии «Пятерочки», полагает господин Бурмистров. Серьезное масштабирование «Чижика» в условиях высокой доли рынка может создать конкуренцию с более узнаваемой сетью и снизить эффективность ее магазинов, уточняет он. Но найти помещения под новые магазины будет непросто из-за низкой вакансии и ограниченного числа подходящих объектов, предупреждает руководитель торговой недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге Анна Лапченко. Для «Пятерочки» подходят относительно небольшие помещения стрит-ритейла, тогда как для «Перекрестка» потребуются более крупные площади, которые практически невозможно найти в стрит-ритейле, добавляет заместитель директора департамента консалтинга Nikoliers Евгения Кулеш.

Константин Куркин, Александра Тен

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