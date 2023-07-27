Привлекать и сберегать

На фоне повышения Центробанком ключевой ставки до 8,5% уральские банки решили повысить ставки по депозитам. К июню объем вкладов у жителей Свердловской области вырос на 14% и составил 1063,6 млрд руб. По мнению эксперта, с новыми ставками к осени можно ожидать перераспределения денежных потоков от рынка ценных бумаг к рынку банковских вкладов, что негативно скажется на развитии экономики.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рублевый депозит остается для населения основным сберегательным инструментом

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Рублевый депозит остается для населения основным сберегательным инструментом

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

После длительной паузы 21 июля Банк России поднял ключевую ставку сразу на 100 б.п., с 7,5% до 8,5% годовых. Решение принято из-за усиления инфляционного давления, в силу того, что возможности наращивания производства не успевают за ростом внутреннего спроса, и ускорения переноса в цены ослабления рубля. Менее чем через неделю после этого уральские банки повысили либо решили повысить ставки по депозитам.

Так, Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) с 27 июля повысил доходность по депозитам сроком на три года на 1,2%. Максимальная доходность сегодня составляет 10,5%, рассказал «Ъ-Урал» управляющий директор центра развития бизнеса привлечения пассивов УБРиР Евгений Вяткин. Возможность повышения ставок по накопительным продуктам в ближайшее время рассматривает банк «Синара», сообщил «Ъ-Урал» заместитель председателя правления банка Алексей Щавелев. По его словам, сейчас максимально возможная доходность составляет 10% — она доступна для новых клиентов.

Ранее решение о повышении ставок по вкладам приняли федеральные банки. Так, с 24 июля Сбербанк повысил ставки по рублевым вкладам. Максимальная ставка по ним достигла 10% — она доступна клиентам, которые увеличивают баланс срочных рублевых вкладов, в том числе за счет перевода средств с валютных вкладов. С 26 июля ВТБ увеличил доходность по всей линейке вкладов в рублях, максимальная доходность достигла 10%. «Рублевый депозит остается для населения основным сберегательным инструментом, который гарантирует высокую доходность при минимальном риске»,— считают в банке.

В банке «Открытие» с 27 июля были повышены ставки по ряду депозитов физических лиц, сейчас максимальная ставка по вкладам физлиц составляет 9% годовых. «В своем дальнейшем решении о повышении ставок мы будем руководствоваться сложившейся рыночной конъюнктурой и настроениями клиентов»,— пояснила заместитель управляющего банка «Открытие» в Свердловской области по розничному бизнесу Ольга Стерхова.

«Я, если честно, удивлен оперативности, с которой банки начали поднимать ставки. Обычно реагирование происходит через три-четыре недели, а то и месяц. А тут через 20 минут после релиза Банка России один из банков объявил, что поднимает депозиты»,— пояснил «Ъ-Урал» директор Института стратегического развития и финансового анализа Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Максим Марамыгин.

По его словам, новые ставки будут способствовать увеличению объема вкладов, но резкого роста портфеля пассивов в ближайшее время ждать не стоит. По данным министерства экономики и территориального развития Свердловской области, объем вкладов населения региона за январь–май 2023 года (с учетом средств на счетах эскроу) составил 1063,6 млрд руб., что на 14,2% выше показателей аналогичного периода прошлого года (931,4 млрд руб.).

Портфель пассивов физических лиц Сбербанка в Свердловской области на 1 июля 2023 года превысил 312 млрд руб., увеличившись на 6% по сравнению с 1 апреля. За первые шесть месяцев года ресурсный портфель розничных клиентов ВТБ в Свердловской области увеличился на 13%, превысив 114 млрд руб. «Более 75% портфеля составляют остатки на депозитных счетах и средства до востребования, остальная часть приходится на вложения в инвестиционные инструменты»,— отметили в банке.

Изменение модели поведения населения в последние месяцы выявили в УБРиРе. «В период с мая по июнь наблюдалось некоторое снижение желания людей сохранять средства. Это типично для летних месяцев, когда предпочтение отдается отпускам и приобретению отложенных ранее покупок»,— отметил Евгений Вяткин. С таким объяснением согласны в банке «Синара», где в мае–июне 2023 года объем рублевых средств на счетах граждан увеличился на 1%.

Существенного всплеска или роста спроса на сберегательные продукты в течение мая–июня 2023 года не отмечают и в банке «Открытие». «Тем не менее мы прогнозируем на фоне роста доходности по вкладам и сберегательным счетам рост спроса на эти продукты в районе 5%»,— пояснила Ольга Стерхова. В УБРиРе и «Синаре» ожидают увеличения доходности на розничном рынке сберегательных продуктов к октябрю — после окончания сезона отпусков и сбора детей в школу.

«Если сейчас средняя ставка в топ-10 банках находится на уровне 7,67%, то в ближайший месяц она, скорее всего, увеличится на 0,6–0,7 п.п. и приблизится к 8,5%. При этом основной интерес клиентов будет смещаться в сторону более долгосрочных инструментов, по которым банки предлагают наиболее интересные ставки»,— прогнозируют в ВТБ.

Как пояснил Максим Марамыгин, к осени можно ожидать перераспределения денежных потоков между рынком ценных бумаг и рынком банковских вкладов. «Сейчас мы находимся на пороге роста доходности фондового рынка, потому что часть денег уйдет обратно во вклады. Это не в позитив. Рынок ценных бумаг — источник длинных денег, а депозитный сектор является основой коротких денег. А что для экономики важнее: длинные деньги или короткие?» — отметил он.

Диана Сунагатуллина