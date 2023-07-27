Печатный станок разместился в квартире

Сотрудники ФСБ и МВД задержали в Белгородской области местного жителя, пытавшегося сбыть крупную партию фальшивых денег на территории региона. Оперативники изъяли у мужчины 25 млн руб., которые он изготовил в своей квартире, а также клише и станки для нанесения на купюры водяных знаков и защитных лент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативная съемка Фото: Оперативная съемка

Как рассказали источники «Ъ» в правоохранительных органах, утром 25 июля на Придорожной улице в селе Нижний Ольшанец оперативники белгородских УФСБ и УЭБиПК УМВД России задержали 37-летнего жителя Белгорода Андрея Фокина, пытавшегося сбыть крупную сумму фальшивых денег. Полиция возбудила против него уголовное дело об изготовлении, хранении, перевозке и распространении поддельных купюр (ч. 2 ст. 186 УК РФ). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде 12 лет лишения свободы.

По версии следствия, Андрей Фокин в своей квартире в пятиэтажке на улице Тельмана организовал производство фальшивых денег. С конца мая этого года до конца прошлой недели он изготовил 5 тыс. поддельных пятитысячных купюр, которые наиболее популярны у фальшивомонетчиков. По официальной статистике, в прошлом году в Белгородской области более чем в 50% случаев подделывались и сбывались банкноты номиналом 5 тыс. руб.

Оперативники изъяли с места преступления 50 коробок, в каждой из которых находилось по 100 поддельных купюр.

Также у задержанного нашли пять клише для нанесения защитной ленты на купюры, самодельный станок для нанесения водных знаков, ноутбук с программным обеспечением и другое оборудование.

Андрея Фокина, работающего на производстве лотков из вспененного полистирола «Белпак», задержали, по данным источников «Ъ» в правоохранительных органах, следствие решает вопрос об избрании ему меры пресечения.

Собеседник «Ъ» в правоохранительных органах говорит, что белгородские оперативники методично зачищают регион от плодов работы фальшивомонетчиков. К примеру, согласно официальным данным регионального управления МВД, в прошлом году в области зарегистрировано 119 фактов сбыта поддельных денег. По сравнению с 2021 годом количество таких преступлений уменьшилось на 32%.

Наиболее громкой раскрытой аферой стала история контрабандистов фальшивой валюты из Турции. Одним из них являлся гражданин Украины Сергей Павлов, планировавший через Белгород доставить на родину почти $8 тыс. и получивший за это полтора года колонии. Его сообщники получили до трех лет колонии строгого режима. Год назад белгородца Михаила Калинина приговорили к полутора годам колонии за хранение 104 фальшивых пятитысячных купюр и 25 стодолларовых.

Сергей Толмачев, Воронеж