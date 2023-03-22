Левашинскую «капусту» развезли по регионам

Сотрудники ФСБ и МВД ликвидировали в Дагестане крупное производство поддельных денег, всего по делу задержаны уже 11 человек, подозреваемых в причастности к их сбыту в разных регионах России. Сумма только задокументированных фактов сбыта фальшивых пятитысячных купюр составила 11 млн руб., а по оперативным данным ФСБ, годовой объем изготавливаемой и сбываемой поддельной продукции превысил 1 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По сообщению МВД, подпольную типографию оборудовали в частном домовладении у жителя села Уллуая Левашинского района республики. Отметим, что район известен на всю республику производством капусты. Выпуск своей «капусты» наладили и фальшивомонетчики.

Еще 17 марта полицейские изъяли там в ходе оперативно-разыскных мероприятий печатный станок Heat Press machine, пресс для горячего тиснения Winon Hot Stamping Machine, клише для изготовления купюр номиналом 5 тыс. руб. и $100, краску, бумагу и компоненты, необходимые для имитации средств защиты дензнаков. В ходе обысков были обнаружены более 20 млн поддельных рублей, сообщила пресс-служба ФСБ России. Следователи направили на экспертизу 300 изъятых по одному из адресов патронов к автомату АК-74.

Фальшивые деньги, по данным силовиков, распространялись помимо Дагестана в Ростовской области, Ставропольском крае, в Ингушетии и Чечне.

Фальшивые пятитысячные продавались по цене в полтора-два раза ниже номинала.

Качество изготовления купюр было настолько высоким, что распознать фальшивки можно было только с помощью специального оборудования.

В группу фальшивомонетчиков входили по крайней мере 11 человек, все они задержаны и уже арестованы, им предъявлены обвинения по ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).

В совместной операции по пресечению деятельности группы фальшивомонетчиков приняли участие сотрудники 1-й оперативно-разыскной части ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО), 10-го отдела Управления «К» СЭБ ФСБ России и УФСБ по Ростовской области, силовую поддержку оказывали бойцы ЦСН ФСБ России, а также приданные силы Объединенной группировки войск (сил) на Северном Кавказе и росгвардейцы из Кабардино-Балкарии.

Расследованием занимаются сотрудники следственной части ГУ МВД России по СКФО. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, решается также вопрос о возбуждении в отношении фигурантов уголовного дела об организации преступного сообщества и участии в нем (ст. 210 УК).

В тот же день, когда в недостроенном особняке в селе Уллуая была накрыта подпольная типография, в Пятигорске силовики задержали при попытке сбыта 64-летнюю жительницу села Алхан-Кала Хадижат Эльмурзаеву.

При ней была обнаружена 1271 поддельная купюра, общая сумма подделок составила 6 млн 355 тыс. руб.

Уже на следующий день на территории Ингушетии, Дагестана и Ростовской области были задержаны еще восемь участников преступной группы, в том числе пять дагестанцев, жителей Махачкалы — 66-летний Магомед Шамакиев, 50-летний Гаджимагомед Алиев, 29-летний Рашад Гаджиев, 55-летний житель райцентра Леваши Магомедкамил Каймаразов, 58-летний житель села Хаджалмахи Ахмедрашид Ахмедов, а также двое жителей ингушского Малгобека — 30-летний Артур Котиков и 28-летний Заурбек Галаев и 60-летний житель Ростовской области Маулитгири Хамчиев.

Как стало известно «Ъ», Шамакиев, Каймаразов, Ахмедов и Алиев стали фигурантами уголовного дела, возбужденного 19 марта по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 186 УК РФ. Что касается Эльмурзаевой, Гаджиева, Котикова, Хамчиева и Галаева, то их задержание проводилось в рамках уголовных дел, возбужденных еще в начале февраля по ч. 1 ст. 186 УК.

Юлия Рыбина, Махачкала