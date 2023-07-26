ЦБ: во втором квартале число поддельных денежных знаков упало на 52%

Во втором квартале 2023 года было выявлено 3068 поддельных денежных знаков. Это на 51,96% меньше, чем за аналогичный период 2022 года (6387), сообщил Центробанк (ЦБ).

В апреле—июне обнаружили 2119 поддельных банкнот номиналом 5 тыс. руб., 632 поддельные банкноты номиналом 1 тыс. руб., 185 — номиналом 2 тыс. руб. Также выявили одну 200-рублевую поддельную банкноту. Кроме того, было обнаружено 54 поддельные монеты номиналом 10 руб., 12 поддельных монет номиналом 5 руб.

Наибольшее количество поддельных денежных знаков выявлено в Центральном федеральном округе — 1663. Следом идут Южный федеральный округ (493) и Северо-западный федеральный округ (357).

Поддельных банкнот иностранных государств выявили 350. Из них в апреле обнаружено 79, в мае — 113, в июне — 158. Большинство составили поддельные доллары США (330). Поддельных евро нашли 16 единиц, китайских юаней — 3, также обнаружили 1 поддельную купюру украинской гривны.

В первом квартале ЦБ выявил 3018 поддельных банкнот в национальной валюте. Это на 62,88% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (8131). Количество фальшивых банкнот иностранных государств тогда составляло 360.

Лаура Кеффер